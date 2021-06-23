30 Haziran'a kadar başvuran yeni emeklilere 1100 TL verilecek... 12-19 Temmuz'da hesaplarda olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1100 TL Kurban bayramı ikramiyeleri için açıklama yapacak. Temmuz ayı içerisinde maaş alacak emekliler, yılın ikinci ikramiyelerini de hesaplarında görecek.
Başvuran yeni emeklilere 1100 TL verilecek
Bu sene Ramazan bayramında ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak mayıs ayı içerisinde alan emekliler, ikinci ikramiye ödemelerini Kurban bayramından önce alacak.
Daha önce bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl bin 100 TL’ye yükseltilmişti.
Söz konusu ikramiyeden yalnızca mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanabilecek.
BAŞVURU TARİHİNE YETİŞEMEYEN 2022’DE ALABİLECEK
İkramiyeden faydalanmak adına Kurban bayramının içerisinde yer aldığı ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu sene 20-23 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban bayramı ikramiyeleri, temmuz ayında emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.
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