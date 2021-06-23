30 Haziran'a kadar başvuran yeni emeklilere 1100 TL verilecek... 12-19 Temmuz'da hesaplarda olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1100 TL Kurban bayramı ikramiyeleri için açıklama yapacak. Temmuz ayı içerisinde maaş alacak emekliler, yılın ikinci ikramiyelerini de hesaplarında görecek.

Bu sene Ramazan bayramında ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak mayıs ayı içerisinde alan emekliler, ikinci ikramiye ödemelerini Kurban bayramından önce alacak.

Daha önce bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl bin 100 TL’ye yükseltilmişti.