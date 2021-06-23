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30 Haziran'a kadar başvuran yeni emeklilere 1100 TL verilecek... 12-19 Temmuz'da hesaplarda olacak

23.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler, Kurban bayramı ikramiyelerini temmuz ayı içerisinde alacak. Yeni emekli olup da 30 Haziran’a kadar başvuranlar da 1100 TL Kurban bayramı ikramiyelerini alabilecek. Büyük ihtimalle bayram ikramiyeleri 12-19 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1100 TL Kurban bayramı ikramiyeleri için açıklama yapacak. Temmuz ayı içerisinde maaş alacak emekliler, yılın ikinci ikramiyelerini de hesaplarında görecek.

Başvuran yeni emeklilere 1100 TL verilecek

Bu sene Ramazan bayramında ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak mayıs ayı içerisinde alan emekliler, ikinci ikramiye ödemelerini Kurban bayramından önce alacak.
Daha önce bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl bin 100 TL’ye yükseltilmişti.
Söz konusu ikramiyeden yalnızca mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanabilecek.

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İkramiyeden faydalanmak adına Kurban bayramının içerisinde yer aldığı ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu sene 20-23 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban bayramı ikramiyeleri, temmuz ayında emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı emekli maaşı
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