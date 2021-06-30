Yaz sezonun gelmesi ve düğünlerin başlaması ile daha çok tercih edilir bir hal alan altının fiyatındaki son durum merak konusu oldu. Bir süredir çok bir artış ve azalış göstermeyen altın fiyatları haftanın üçüncü gününde küçük çaplı bir gerileme yaşadı. Bu gerilemedeki en büyük etken ise dolar kurundaki düşüş oldu. Peki 30 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (30 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte ayrıntılar...