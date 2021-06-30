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30 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (30 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

30.06.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasından yer alan değerli madenlerin bugünkü fiyatları araştırılmaya başlandı. Uzun süredir yatay bir şekilde ilerleyen gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları 30 Haziran Çarşamba gününde de anlık olarak değişim göstermeye devam ediyor. Peki 30 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (30 Haziran) Altın fiyatları ne kadar?

Yaz sezonun gelmesi ve düğünlerin başlaması ile daha çok tercih edilir bir hal alan altının fiyatındaki son durum merak konusu oldu. Bir süredir çok bir artış ve azalış göstermeyen altın fiyatları haftanın üçüncü gününde küçük çaplı bir gerileme yaşadı. Bu gerilemedeki en büyük etken ise dolar kurundaki düşüş oldu. Peki 30 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (30 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte ayrıntılar...

30 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Uzun süredir yatay bir seyirde ilerleyen altın piyasası bugün ufak çaplı bir düşüş yaşadı. Ons altınında bir değişim yaşanmazken, diğer değerli madenlerin fiyatlarında dolar kuruna paralel olarak bir düşüş meydana geldi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Uzun süredir aynı seviyede seyreden altın fiyatları merak konusu olurken gram altında alış fiyatı 494,92 lira olurken satış fiyatı ise 493 TL değerinde...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı ise bugün yüzde 25'lik bir düşüş oranı ile alış fiyatı 800 TL olurken, satış fiyatı ise 814 Lira olarak konumlandı.

YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ TL OLDU?

YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ TL OLDU?
Yarım altın alış fiyatı 30 Haziran 2021 tarihinde 1.600,00 lirada değerinde konumlanırken satış fiyatı ise 1.627.00 lira oldu.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Altın piyasasında yaşanan anlık değişimlere göre Cumhuriyet altın fiyatı bugün Alış fiyatı 3.194,00 olarak değerlenirken satış fiyatı ise 3.243,00 TL değerinde
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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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