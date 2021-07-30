30 Temmuz altın bilezik fiyatları: Bugün (30 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

30 Temmuz günü altın bilezikler, yatırımcılar ve hediye almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 363 ile kapatırken, bugün güne 376 ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise günü 284 ile kapatmasının ardından bugün güne 292 ile başladı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,02 üzerinde 1.828 dolardan işlem görüyor. İşte 30 Temmuz altın bilezik fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 460,37 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,19 artışla 461,05'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 454,53 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 376,70 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 377,14'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 363,83 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 292,97 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 293,32'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 284,28 seviyesinde kapattı.
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