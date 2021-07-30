30 Temmuz altın bilezik fiyatları: Bugün (30 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

30 Temmuz günü altın bilezikler, yatırımcılar ve hediye almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 363 ile kapatırken, bugün güne 376 ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise günü 284 ile kapatmasının ardından bugün güne 292 ile başladı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,02 üzerinde 1.828 dolardan işlem görüyor. İşte 30 Temmuz altın bilezik fiyatları…