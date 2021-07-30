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30 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (30 Temmuz) altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

30.07.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Temmuz altın fiyatları, FED’den gelen açıklamalardan sonra merak ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell’ın para politikalarında dair esnek ton benimsemesini açıklamasının ardından, Ons altın fiyatı bir hafta sonra dün en yüksek seviyesi olan 1.818’e yükseldi. Şu an için Ons Altın, bir önceki kapanış seviyesinden yüzde 0,02 artışla 1.828 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise 30 Temmuz sabahı itibariyle 498 liradan işlem görüyor. İşte 30 Temmuz altın fiyatları…

30 Temmuz altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de merak ediliyor. Gram altın bir süredir 495 – 505 arasındaki seviyesini korurken, 30 Temmuz sabahına 497 ile başladı. Çeyrek altın ise dün günü 815 seviyesinde kapatmasının ardından, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Peki, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

FED politikasında değişiklik yapılmaması, altın fiyatına destek veriyor. FED'in sona eren FOMC toplantısında varlık alım programında değişiklik yapmaması ve bu konuyu tartışmaya devam edeceğine işaret etmesi altını destekledi.

Altın fiyatının yükselmesinde küresel altın talebinin ikinci çeyrekte son 1 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşması da etkili oldu.

Uzmanlar, ABD Doları'nda gözlenen zayıflığın sürmesi halinde, spot altın fiyatında yukarı hareketin 1830-1840 dolar aralığına kadar devam edebileceğine işaret etti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 497,24 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,13 artışla 497,71'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 497,10 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 815,78 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 816,64'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 815,44 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.631,55 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,19 artışla 1.633,98'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.630,88 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.230,19 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,19 artışla 3.234,98'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.249,52 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.322,26 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,11 artışla 3.324,61'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.356,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Fed
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