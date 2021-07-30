30 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (30 Temmuz) altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

30 Temmuz altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de merak ediliyor. Gram altın bir süredir 495 – 505 arasındaki seviyesini korurken, 30 Temmuz sabahına 497 ile başladı. Çeyrek altın ise dün günü 815 seviyesinde kapatmasının ardından, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Peki, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

FED politikasında değişiklik yapılmaması, altın fiyatına destek veriyor. FED'in sona eren FOMC toplantısında varlık alım programında değişiklik yapmaması ve bu konuyu tartışmaya devam edeceğine işaret etmesi altını destekledi.

Altın fiyatının yükselmesinde küresel altın talebinin ikinci çeyrekte son 1 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşması da etkili oldu.

Uzmanlar, ABD Doları'nda gözlenen zayıflığın sürmesi halinde, spot altın fiyatında yukarı hareketin 1830-1840 dolar aralığına kadar devam edebileceğine işaret etti.