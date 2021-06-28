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3000 TL ve 5000 TL esnaf destek ödemeleri yattı mı? Esnafa destek parası ne zaman yatacak?

28.06.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafa yardım amacıyla 3 bin ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği sunuldu. Daha önce de esnafa hibe desteği sağlanmıştı. 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Ülkemize 2020 yılı mart ayında gelen hastalık pek çok canı kaybetmemize neden olurken, iş ve maddi kayıplar da kendisini en şiddetli biçimde gösterdi. Koronavirüs ile mücadele etmek amacıyla pek çok kez kapanmaya gittiğimiz için belki de en çok esnaflar etkilendi. Hükümet, esnafa bir nebze de olsa rahat nefes aldırmak için ise ikinci kez 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteği sundu.

Esnafa destek parası ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere iki ayrı hibe desteği müjdesi vermişti.
Destek ödemesi uygulamasına göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz şekilde destek verilecek esnafa hibe desteği ödemesi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamasıyla birlikte 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren esnafların IBAN hesap numaralarına yatırılmaya başlanmıştı.
Hibe desteği için başvurular 1 Temmuz’a kadar uzatıldı. Yeni başvuranlar için desteğin ne zaman yatırılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği nasıl alınır?

3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği nasıl alınır?
3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurular 1 Temmuz 23.59’a kadar uzatıldı.
e-Devlet hesabınıza TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yaparak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz
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