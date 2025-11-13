31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz

"2026 yılı başında asgari ücretin de %25 civarında artması bekleniyor.

Borçlanma tutarları asgari üc­rete endeksli olduğu için, bu artış da doğrudan tutara yansıyacak.

Yani oran farkı (%41) ve asgari ücret artışı tahmini (%25) (daha yüksek olabilir!) birlikte düşü­nüldüğünde, toplam artış şu şe­kilde hesaplanıyor:

%41 + %25 + (%41 x %25) = yak­laşık %78"