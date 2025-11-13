31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz

Prim günü eksik olanlar borçlanarak emekli olabiliyor. Özellikle askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayıları satın alınabiliyor. Yeni yılla beraber tüm borçlanmalar asgari ücrete yapılacak zam oranında ayrıca artacak. Ayrıca, bazı borçlanma miktarları artırılırken bazı borçlanma kalemlerinde mevcut oranlar korunacak.
Bağ-kur ihyası üzerinde duran SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Borçlanmadan farklıdır; Bağkur sigortalılığının yeniden canlandırılması anlamına gelir" dedi. Erdursun, "2025’te %34,5, 2026 itibarıyla %45 oranı uygulanacak" şeklinde konuştu.
Dünya Gazetesi'ne yazan Erdursun, "Kağıt üzerinde %13 puanlık artış gibi görünse de, gerçekte borçlanma tutarına etkisi yaklaşık %41 oranında bir maliyet farkı yaratacak. Bugün 100.000 TL’ye mal olan bir askerlik borçlanması, oran değiştikten sonra yaklaşık 141.000 TL olacak"
Asgari ücrete yapılacak olan zammın da etkisinin olduğunu kaydeden Erdursun, şu şekilde bir hesaplama yaptı:
"2026 yılı başında asgari ücretin de %25 civarında artması bekleniyor.
Borçlanma tutarları asgari ücrete endeksli olduğu için, bu artış da doğrudan tutara yansıyacak.
Yani oran farkı (%41) ve asgari ücret artışı tahmini (%25) (daha yüksek olabilir!) birlikte düşünüldüğünde, toplam artış şu şekilde hesaplanıyor:
%41 + %25 + (%41 x %25) = yaklaşık %78"
Erdursun, 2025 yılında borçlanma için başvuranların yüzde 78 oranında avantaj sağlayacağını söyledi. 31 Aralık tarihine kadar başvuruların önemli olduğunu vurgulayan Erdursun, yeni yıla kalmadan borçlanma planlaması olanların işlemlere başlaması gerektiğini kaydetti.
