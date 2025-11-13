FİNANS

31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz

Prim günü eksik olanların daha uygun fiyat ile borçlanmaları için iki ayları kaldığını söyleyebiliriz. Yeni yılla beraber borçlanma oranlarında da artış olacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, prim borçlanması ile emekli olacaklar için önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, yüzde 78'e varan artışın olacağını belirtti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Prim günü eksik olanlar borçlanarak emekli olabiliyor. Özellikle askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayıları satın alınabiliyor. Yeni yılla beraber tüm borçlanmalar asgari ücrete yapılacak zam oranında ayrıca artacak. Ayrıca, bazı borçlanma miktarları artırılırken bazı borçlanma kalemlerinde mevcut oranlar korunacak.

31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz G1

Bağ-kur ihyası üzerinde duran SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Borçlanmadan farklıdır; Bağkur sigortalılığının yeniden canlandırılması anlamına gelir" dedi. Erdursun, "2025’te %34,5, 2026 itibarıyla %45 oranı uygulanacak" şeklinde konuştu.

31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz G2

Dünya Gazetesi'ne yazan Erdursun, "Kağıt üzerin­de %13 puanlık artış gibi görün­se de, gerçekte borçlanma tutarına etkisi yaklaşık %41 oranında bir maliyet farkı yaratacak. Bugün 100.000 TL’ye mal olan bir askerlik borçlanması, oran değiştikten sonra yaklaşık 141.000 TL olacak"

YÜZDE 78'İ BULACAK

31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz G3

Asgari ücrete yapılacak olan zammın da etkisinin olduğunu kaydeden Erdursun, şu şekilde bir hesaplama yaptı:

31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz G4

"2026 yılı başında asgari ücretin de %25 civarında artması bekleniyor.

Borçlanma tutarları asgari üc­rete endeksli olduğu için, bu artış da doğrudan tutara yansıyacak.

Yani oran farkı (%41) ve asgari ücret artışı tahmini (%25) (daha yüksek olabilir!) birlikte düşü­nüldüğünde, toplam artış şu şe­kilde hesaplanıyor:

%41 + %25 + (%41 x %25) = yak­laşık %78"

2026'YA KALMAYIN

31 Aralık tarihine kadar başvurmayana ağır fatura çıkacak! Tek tek hesapladı: 78 bin TL zarar edebilirsiniz G5

Erdursun, 2025 yılında borçlanma için başvuranların yüzde 78 oranında avantaj sağlayacağını söyledi. 31 Aralık tarihine kadar başvuruların önemli olduğunu vurgulayan Erdursun, yeni yıla kalmadan borçlanma planlaması olanların işlemlere başlaması gerektiğini kaydetti.

