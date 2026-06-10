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Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyona yakın zarar etti

Evini satarak altın alan ve sosyal medyada gündem olan vatandaş 3 ayda 1 milyona yakın zarar etti.

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyona yakın zarar etti
Cansu Çamcı

Bir vatandaş, ailesi ile birlikte oturduğu evini satarak oradan gelen para ile gidip 1 kilo altın almıştı. Sosyal medyada gündem olan evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten kişi, ailesiyle birlikte kiraya taşındıklarını ifade etti ve bu kararın tamamen yatırım amaçlı olduğunu dile getirerek birkaç sene içinde altınıyla 4 daire alacağını öne sürdü.

Finansal Özgürüm isimli bir X hesabının yaptığı hesaba göre vatandaşın zararı 850 bin lira.

İşte o hesap...

"Evini satıp 1 kilo altın alan adamı hatırlıyor musunuz? O adam sattığı evi artık geri alamıyor. Zararı büyüdü.Nisan ayında evini satıp 6.500 liradan altın alan adam, bugün itibarıyla evini kaybetti.

Fiziki altın satış fiyatı anlık 6.400 ₺, yani adam elindeki altını geri verse 100.000 ₺ zararda. Evini sattığı için kiralık ev buldu ve 50.000 ₺ kira + 50.000 ₺ depozito + 50.000 ₺ emlakçı parası ödedi.

Mayıs ve Haziran kirasına da 100.000 ₺ ödedi. Toplam zarar anlık 350.000 ₺. Bitmedi, durun. Sattığı ev 3 ayda 200.000 ₺ zamlandı. Bu evi geri almak istese 6.7 milyon lira için 268.000 ₺ tapu harcı ödemesi gerekiyor (%2 + %2). Eğer emlakçı vasıtasıyla alırsa 134.000 ₺ de emlakçı komisyonu (%2) ödeyecek. Toplam hesaba baktığımızda 6.5 milyon liraya sattığı evi güncel olarak alması için 7.1 milyon lira ödemesi gerekiyor. Ancak adamın parası kiralık eve çıkma masrafları ve 3 aylık kira sebebiyle 6.25 milyon kaldı. Sattığı evi geri almak için ihtiyacı olan ekstra para: 850.000 ₺. Bu rakam her ay 50.000 ₺ kira sebebiyle artacağı gibi, ev fiyatlarına zam geldikçe daha da artacak. Kısacası adam evini çok büyük ihtimalle kaybetti."

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyona yakın zarar etti 1

ALTIN 5 YILDA YÜZDE 1075 ARTTI

Altın fiyatlarına yıllık bazda baktığımız son 5 yılda yüzde 1075 oranında getiri sağladı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.143,34
6.144,07
% -2.77
16:18
Ons Altın / TL
191.193,57
191.266,25
% -2.7
16:33
Ons Altın / USD
4.144,48
4.145,13
% -2.73
16:33
Çeyrek Altın
9.829,35
10.045,55
% -2.77
16:18
Yarım Altın
19.597,26
20.091,10
% -2.77
16:18
Ziynet Altın
39.317,38
40.059,32
% -2.77
16:18
Cumhuriyet Altını
41.439,00
42.064,00
% -3.14
14:21
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Altın
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