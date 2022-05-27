3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş! Yeni formül ile maaş ve ikramiyeler...

3600 ek gösterge için sona yaklaşıldı. Polisler, hemşireler ve din görevlilerini kapsayan ek göstergede gözler maaş ve ikramiyelere yapılacak artışa çevrildi. Konunun tarafları hükümet ve Memur-Sen 12 ayrı mutfak çalışması gerçekleştirilen 3600 ek göstergede teknik çalışmalar tamamlanırken detayların en geç 31 Mayıs Salı gününe kadar açıklanacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda farklı statü gruplarının yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanların da sisteme dahil edilmesi istenirken geçtiğimiz günlerde Memur-Sen, çalışanların gösterge artışından yararlanması için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri içeren teklifini hükümete sundu.

HİYERARŞİK YAPI DİKKATE ALINACAK

Öte yandan Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde ek gösterge düzenlemesi ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacağı kaydedildi. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

3600 EK GÖSTERDE ÇALIŞMASI İLE KADEMELİ GEÇİŞ GÜÇLÜ ALTERNATİF OLARAK MASADA

Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ek gösterge sorununun çözülebilmesi çalışmalarını hızlandırdı. Alternatifli tasklarda, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN 'YENİ' FORMÜL!

Öte yandan 3600 ek gösterge düzenlemesi için halihazırda emekli kamu görevlileri için yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre mevcut emekli memurların maaşlarının da 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında artırılması masada yer alıyor. Buna göre geri doğru ikramiye farkı da kalmayacağı öne sürüldü.

15 OCAK 2023'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

MEMURUN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor.

Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor.

Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.