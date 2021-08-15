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3600 ek gösterge kimlere gelecek? Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge gelecek mi?

15.08.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar yoğun olarak 3600 ek gösterge hakkındaki gelişmeleri takip ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, yapılacak zammın yanı sıra 3600 ek göstergenin kimlere geleceği de merak ediliyor. Peki 3600 ek gösterge kimlere gelecek? Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge gelecek mi? İşte ayrıntılar...

3600 ek gösterge hakkındaki gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, 3600 ek göstergenin kimlere geleceği ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2022-2023 yıllarında yapılacak zamları etkileyecek 3600 ek gösterge kimlere gelecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE GELECEK?

3600 ek göstergedeki son durum merak ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi vatandaşın heyecanla beklediği 2022-2023 yıllarına ait zamlara ilişkin teklif hükümet tarafından açıklandı.
3600 ek göstergenin kimlere verileceği merak ediliyor.
Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli tekrardan belirlenmiş olacak. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması sonrası memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri de bununla beraber artmış olacak. Yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi böylece karşılanmış olacak.
3600 ek göstergenin çıkacağı tarih henüz net olarak bilinmiyor. Faka söz konusu ek göstergenin ay sonuna dek açıklanması bekleniyor.
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