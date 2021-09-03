3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Bakan açıkladı!

Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, ek göstergeyi sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını ifade etti. Bilgin "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız." şeklinde konuştu. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını açıkladı ve konuyla ilgili konuştu.

Bilgin "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız." dedi.

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılan 14'üncü Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci anlaşma ile sonuçlandı.

İlgiyle takip edilen ve yaklaşık 10 bin çalışanı kapsamakta olan Toplu İş Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, "Daha güçlü bir Türkiye hayaliyle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştirirken, Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom A.Ş. arasındaki 14'üncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğum memnuniyetimi ifade ediyor, katkılarından dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum" dedi.