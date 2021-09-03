FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Bakan açıkladı!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Bakan açıkladı!

03.09.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirterek sözleşmeyle ilgili detayları aktardı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları ve ayrıntılar...

Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, ek göstergeyi sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını ifade etti. Bilgin "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız." şeklinde konuştu. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını açıkladı ve konuyla ilgili konuştu.
Bilgin "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız." dedi.
Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılan 14'üncü Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci anlaşma ile sonuçlandı.
İlgiyle takip edilen ve yaklaşık 10 bin çalışanı kapsamakta olan Toplu İş Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, "Daha güçlü bir Türkiye hayaliyle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştirirken, Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom A.Ş. arasındaki 14'üncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğum memnuniyetimi ifade ediyor, katkılarından dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum" dedi.
Vedat Bilgin ise konuyla ilgili geçen günlerde farklı kurumlarda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan önemli bir sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak; "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

Baba mesleğine başladı: Fiyatı 650 bin TL!

Baba mesleğine başladı: Fiyatı 650 bin TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.