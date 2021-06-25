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4/C'li çalışan ne zaman emekli olur? 9000 günde mi emekli olacak?

25.06.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli sandığına bağlı çalışanlar olarak adlandırılan 4/C’liler, sözleşme ile çalıştırılırlar. 4/C’li çalışanlar emeklilik şartlarını, kaç gün prim ödemesi gerektiği gibi sorular haberimizde.

Ülkemizde üç tür sigortalılık ile emeklilik bulunuyor. Bunlar 4/A, 4/B ve 4/C’dir. SSK’ya bağlı olarak çalışanlar 4/A sigorta türüne girerken, Bağ-Kur’lular 4/B sigortalılık türüne girmektedir. 4/C’liler ise emekli sandığına bağlı olarak sigortadan yararlanırlar. 4/C’lilerin emeklilikle ilgili sorularının cevapları haberimizde yer alıyor

4/C'li çalışan ne zaman emekli olur?

4/C’li olarak çalışan bir kişi, sigortasını 4/C’den yatırmaya devam etmesi halinde 9000 gün prim ödemesine ve 60 yaş şartlarına tabi olmaktadır.

4/C NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4/C NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?
4/C grubu çalışanları daha önce Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak adlandırılıyorlardı. Yani 4/C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.

4/C EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

4/C EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
4/C emeklilik hesaplamasını Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Hesaplamayı tamamlamanız için istenilen bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.
4/C emeklilik hesaplamasını aşağıda verdiğimiz bağlantıyı tıklayarak doğrudan ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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