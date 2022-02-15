4 milyonluk yatırım yapılan işletmenin yolu kapatıldı! Tesisler çöp olmak üzere...

Kırşehir'in Akçagıl köyü mevkiinde devlet teşviki ile hayvancılık üzerine işletme kuran Orhan Çopuroğlu yaklaşık 4 milyon liraya mal olan işletmesine giden yolun Organize Sanayi Bölgesi yetkililerince kapatılması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Haberler. com’da yer alan habere göre, tarla yollarından işletmesine ulaşmakta zorluk çeken Çopuroğlu, çoğu zaman aracıyla kar ve çamura saplanarak saatlerce mahsur kaldığını büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

4 milyon liralık tesis çöp olacak

Yetkileri göreve davet eden Çopuroğlu, "Ülkemizin ve Kırşehir'in ekonomisine katkı sağlamak için kurduğumuz işletmemizde olmaması gereken ama akıl almaz bir mağduriyet yaşıyoruz. Başka illerde ekonomiye katkı sağlayacak işletmeler el üstünde tutulurken bizler adeta zor şartlara zorlanıyoruz buna hiç bir anlam veremiyoruz bu tam anlamıyla bir akıl tutulması artık dayanacak gücümüz kalmadı artık buna en kısa zamanda bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

MİLYONLUK TESİSLER ÇÖP OLACAK Hiç bir siyasi ve bürokratik çekişmenin yaşanmadan neden böyle bir karar alındığını merak eden üreticiler, devletin istediği standartlarda, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunan tesislerin yolunun kapatılmasına çözüm bulamazlarsa milyonluk tesisler çöp olacak.

Binlerce hayvanın yetiştirildiği tesislere ani durumlarda veteriner dahi yetiştiremediklerini, saman nakliyesini bile yapamadıklarını belirten mağdur üreticiler yetkilileri göreve davet ediyor.

"YAPILAN YANLIŞLIĞI DÜZELTİN" Bölgede mağdur olan bir çok tesis olduğu öğrenilirken başka bir üretici su ifadeleri kullandı: "Yapılan yanlışlığın gerekli idare ya da idarelerce düzeltilerek değeri yüksek koyun sütünün üretiminin devam etmesinin sağlanmasına, ayrıca bu tesisin örnek olması yolunda, faaliyetlerin sürdürülmesine katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Aksi takdirde, sahipsiz Kırşehir'imizin sahipsiz iş adamları olarak kalmaya devam edeceğiz.