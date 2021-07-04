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4 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (4 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

04.07.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 4 Temmuz 2021 tarihinde vatandaşlar tarafından dolar ve euro kurundaki dalgalanmalar merak konusu oldu. Son zamanlarda döviz fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, dolar yükseliş ile 8,72 civarlarında seyrediyor. Peki 4 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (4 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Detaylar haberimizde...

Son zamanlarda döviz fiyatlarındaki yeşil ibrenin yukarı yön hareketliliği devamlılığını koruyor. Öte yandan yatırım için dolar ve euro'yu tercih eden vatandaşlar ise piyasalardaki son durumu araştırmaya devam ediyor. Peki 4 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (4 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte ayrıntılar...

4 Temmuz Dolar ve Euro kuru ne kadar?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen zirvede açıklanan 2023 faiz fiyatlarının ardından doları 8.82'ye yükselerek yeni zirvesini yapmıştı. Daha sonra ufak çaplı düşüş yaşayan dolar 8.20 ile 8.74 civarında konumlanmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Haftaya 8,64 seviyelerinde başlayan dolar, hafta boyu yükselişine devam ederek 8.70 seviyelerine ulaştı. Yeşil yönlü ibrenin hareketliliği bir süredir devam ediyor.

EURO NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?
Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik devam ederken geçtiğimiz hafta 10.75 seviyelerine kadar çıkan euro'da küçük çaplı bir gerileme yaşadı.
Haftaya haftaya 10.22 değerinde giriş yapan euro, 10,29 seviyelerinde konumlanarak haftayı kapattı.

STERLLİN NE KADAR?

STERLLİN NE KADAR?
Geçtiğimiz Haziran ayının son günlerinde bir yükseliş yaşayan İngiliz Sterlini 12.42'ye kadar yükselmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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