Son zamanlarda döviz fiyatlarındaki yeşil ibrenin yukarı yön hareketliliği devamlılığını koruyor. Öte yandan yatırım için dolar ve euro'yu tercih eden vatandaşlar ise piyasalardaki son durumu araştırmaya devam ediyor. Peki 4 Temmuz Dolar Kuru | Bugün (4 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte ayrıntılar...