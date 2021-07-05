40-69 yaş engelli maaşı ne kadar olacak? 70 yaş üstü engelli ne kadar maaş alacak?

Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz saat 10.00'da açıklanıyor. " 40-69 yaş engelli maaşı ne kadar olacak?" , "70 yaş üstü engelli ne kadar maaş alacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Engelli maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon oranının kaç olduğu öğrenilecek.

Haziran enflasyonu 5 Temmuz 2021 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Zam oranların en düşük 6.39 olacağı yapılan çalışmaların ardından belirlendi. Yani milyonlarca memur, emekli, engelli aylığı alan bireyler maaşında en az 6.39'luk zam görecek.

6.39'luk oran, 2021 yılının ilk 5 aylık enflasyon verisi olarak karşımıza çıkıyor. Haziran ayı enflasyonu sıfır bile olsa aylıklara yüzde 6.39'luk zam kesin olarak yapılacak.