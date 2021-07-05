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40-69 yaş engelli maaşı ne kadar olacak? 70 yaş üstü engelli ne kadar maaş alacak?

05.07.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"40-69 yaş engelli maaşı ne kadar olacak?" , "70 yaş üstü engelli ne kadar maaş alacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Konuya ilişkin hesaplamalar yapıldı ve aylıkların ne kadar olacağı aşağı yukarı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz saat 10.00'da açıklanıyor. " 40-69 yaş engelli maaşı ne kadar olacak?" , "70 yaş üstü engelli ne kadar maaş alacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Engelli maaşları ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon oranının kaç olduğu öğrenilecek.
Haziran enflasyonu 5 Temmuz 2021 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
Zam oranların en düşük 6.39 olacağı yapılan çalışmaların ardından belirlendi. Yani milyonlarca memur, emekli, engelli aylığı alan bireyler maaşında en az 6.39'luk zam görecek.
6.39'luk oran, 2021 yılının ilk 5 aylık enflasyon verisi olarak karşımıza çıkıyor. Haziran ayı enflasyonu sıfır bile olsa aylıklara yüzde 6.39'luk zam kesin olarak yapılacak.
Buna göre 40-69 yaş arasındaki engelli maaşları 567,96 - 604,26 - 651,55 TL olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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