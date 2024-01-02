400 yıldır aralıksız yapılıyor! Kilosu 500 TL.. 6 ay toprak altında kalması şart

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Şap köyde 400 yıllık tepme peyniri geleneği sürüyor. Tepme peyniri, hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor. Kilosu ise 500 liradan satılıyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Şap köyde 4 asırdır keçi koyun sütünden hazırlanarak, toprak altına gömülen testi içinde olgunlaştırılarak üretilen tepme peyniri geleneği devam ediyor.
Keçi koyun sütünden hazırlanan ve şırdan mayasından mayalanan tepme peyniri 3-4 ay salamuraya yatırılıyor. Ardından elde ovalanıp çörek otu eklenen tepme peyniri, testilere doldurularak, 6 ay boyunca olgunlaşması için toprağa gömülüyor. Hazırlanış süreci ve toprak altında kalmasıyla 1 yılda olgunlaşıyor.
Şap köyü Muhtarı ve tepme peyniri üreticisi olan Nevzat Kaplan, geçen yıl 21 testi tepme peyniri üretirken, bu yıl ise 27 testi tepme peyniri üretti.
Bir testi ortalama 27 kilogram geliyor. Kilosu ise 500 liradan satılıyor.
Tepme peynirinin yapılış sürecini anlatan peynir üreticisi Nurşen Kaptan, “Keçi, koyun sütünden peynirimizi yapıyoruz. Şırdan mayası ile mayalıyoruz. Yaklaşık 3-4 ay salamura olması için bekletiyoruz.