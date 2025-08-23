FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu

Türkiye’nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan ve 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale’de trafik, yol yapım çalışmaları nedeniyle adeta durma noktasına geldi. Karayolları tarafından yürütülen çalışmalar sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, sürücüler sıcak havada zor anlar yaşadı.

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu

Türkiye’nin doğusunu batısına, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ana arterlerden biri olan Kırıkkale, “kilit kavşak” olarak tanımlanıyor. Özellikle yaz aylarında gurbetçilerin yurda dönüş yolculuklarıyla birlikte araç yoğunluğunun arttığı bölgede, yol yapım çalışmaları trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

D200 KARAYOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu G1

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14’üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu G2

Çalışmalar kapsamında ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle bölgede yaklaşık 6 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

SICAK HAVADA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu G3

Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kilometrelerce trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, dakikalarca ilerleyemedi.

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu G4

Trafiğin sık sık durması nedeniyle bazı sürücülerin araçlarını kenara çekerek dinlendiği görüldü. Uzayan bekleme süresi ise hem yakıt tüketimini artırdı hem de sürücüleri zor durumda bıraktı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu G5

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu net bir şekilde görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara yeni cezalar geliyor!

Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara yeni cezalar geliyor!

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Bakanlık duyurdu! Krema kelimesi yasaklandı

Bakanlık duyurdu! Krema kelimesi yasaklandı

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.