43 ilin geçiş kavşağında trafik kilitlendi: Kırıkkale’de kilometrelerce araç kuyruğu

Türkiye’nin doğusunu batısına, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ana arterlerden biri olan Kırıkkale, “kilit kavşak” olarak tanımlanıyor. Özellikle yaz aylarında gurbetçilerin yurda dönüş yolculuklarıyla birlikte araç yoğunluğunun arttığı bölgede, yol yapım çalışmaları trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi.
Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14’üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yol yenileme çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle bölgede yaklaşık 6 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.
Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kilometrelerce trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, dakikalarca ilerleyemedi.
Trafiğin sık sık durması nedeniyle bazı sürücülerin araçlarını kenara çekerek dinlendiği görüldü. Uzayan bekleme süresi ise hem yakıt tüketimini artırdı hem de sürücüleri zor durumda bıraktı.
Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu net bir şekilde görülüyor.
