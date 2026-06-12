Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Son dakika: Beyaz et sektörünün devlerine yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

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32 İSİM GÖZALTINDA

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına neden olduğu belirtilen şirket ve kişilere yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Gözaltına alınanlar şöyle:

Banvit CEO'su Tolga Gündüz, Gedik Pazarlama Müdürü Nihat Özbey, Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Şenpiliç Finansman Yöneticisi Zeynep Çiçek, Orvital Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tiryakioğlu, Lezita Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Abalıoğlu, Lezita Genel Müdür Yardımcısı Muammer Harmanco.

'BEYAZ ET' DEVLERİNE KAYYUM

Aralarında Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita gibi Türkiye'nin beyaz et devlerine ise denetim kayyımı atandı.

DENETİM KAYYIMI NEDİR?

Denetim kayyımı; devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralmak yerine, mevcut yönetimin aldığı kararları, ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri hukuka uygunluk açısından adım adım incelemekle görevlendirilen mahkeme atamalı resmi bir denetçidir. Bu atamanın tüketici lehine en büyük faydası, soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyerek piyasada ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda bu sıkı denetim sayesinde; söz konusu şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engellenir; böylece vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz, adil ve şeffaf fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış olur.

DENETİM KAYYIMI ATANAN ŞİRKETLER

Banvit

Akpiliç

Bakpiliç

Aspiliç

Bupiliç

Erpiliç

Gedik Pazarlama

Hastavuk

Keskinoğlu

Şenpiliç

Orvital

Aypi

Lezita

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Gözaltı listesindeki isimler ise şöyle;