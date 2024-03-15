5 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Kredi tutarı ve son tarihler belli oldu

KREDİ ÇEKECEKLERE UYARI

"Son dönemde kredi ve kredi kartları ile ilgili bazı düzenlemeler söz konusu. Uygun koşullu borçlanmak için son fırsat değil çünkü şu anda borçlanmak için uygun bir koşul yok. Bankadan yüzde 50’ye yakın faizli kredi çekip bunu döviz, altına yatırmak çok mantıklı bir yatırım tercihi olarak görülmüyor diyebiliriz"