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5 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Kredi tutarı ve son tarihler belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.03.2024 11:22
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Merkez Bankası'nın adımları sonrası tüketici ve ticari kredi oranları yükselirken 5 bankadan faizsiz kredi kampanyası geldi. Peki bankalarda faizsiz kredi tutarı ve vade ne kadar, faizsiz kredi ile borçlanmak mantıklı mı?

Kredi kartı harcamalarının artmasının ardından bankalar nakit avans taksit sayısını 12'den 3'e indirdi. Kredi kartlarına düzenleme sinyalinin ardından vatandaşlar bankaların yeni güncellemelerini takip ederken En Para, QNB Finansbank, İş Bankası, Akbank ve Denizbank'ta kredi kampanyaları geldi. Bankalar faizsiz kredi miktarları ve başvuru için son tarihleri de duyurdu.

Anlık Borsa

"BANKALAR İÇİN TL MEVDUAT ÇOK DAHA DEĞERLİ HALE GELDİ"

"BANKALAR İÇİN TL MEVDUAT ÇOK DAHA DEĞERLİ HALE GELDİ"

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram,“Bazı bankalar TL mevduat bulmak adına yeni müşterilerine sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Bunun asıl nedeni ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırı düşürülmüştü. Bankalar için TL mevduat çok daha değerli hale gelmeye başladı." dedi.

"BU KREDİLERDEN YARARLANMAK MANTIKLI"

"BU KREDİLERDEN YARARLANMAK MANTIKLI"

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Bankalar şu anda TL mevduat arıyor. Pek çok banka faizsiz kredi veriyor. Bu krediden faydalanmak vatandaş açısından mantıklı. Müşterilere 6 ay vadeye kadar 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen kredi kullandırılıyor. Burada banka seçimi tamamen kişinin kendisine aittir. Tabii kredi kullanmak vatandaş açısından mantıklı olabilir."

KREDİ ÇEKECEKLERE UYARI

KREDİ ÇEKECEKLERE UYARI

"Son dönemde kredi ve kredi kartları ile ilgili bazı düzenlemeler söz konusu. Uygun koşullu borçlanmak için son fırsat değil çünkü şu anda borçlanmak için uygun bir koşul yok. Bankadan yüzde 50’ye yakın faizli kredi çekip bunu döviz, altına yatırmak çok mantıklı bir yatırım tercihi olarak görülmüyor diyebiliriz"

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi veriyor. Kredi tutarı 10 bin TL, 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlara 30 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 30 bin TL’nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor.

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Tarih banka faizsiz kredi başvuru son
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