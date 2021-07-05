5 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Peki 5 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çekiliş sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinden sorgulanabilir. İşte ayrıntılar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Çekiliş 21.30'da başlıyor.

MPİ'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.