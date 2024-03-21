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  4. '5 TL'den başladık, şu anda 25 TL' Enflasyona meydan okuyan lokanta şaşırtıyor 'Sudan ucuz' deyip akın ediyorlar 'Bizden uygunu yok'

'5 TL'den başladık, şu anda 25 TL' Enflasyona meydan okuyan lokanta şaşırtıyor 'Sudan ucuz' deyip akın ediyorlar 'Bizden uygunu yok'

21.03.2024 12:28
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Üsküdar'da esnaf lokantası herkes yemek yiyebilsin diye '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası başlattı. Enflasyona meydan okuyan lokanta vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Bu kampanyadan gün içerisinde binlerce kişi faydalanıyor. Lokantada çalışan işçilerden biri "Patronumuzla beraber 5 liradan başladık, şu anda 25 lira" derken işletme sahibi ise "Üsküdar'da bizden daha uygun veren bir lokanta yok" dedi. Müşteriler ise "Sudan ucuz" ifadelerini kullandı.

Artan gıda ve hizmet fiyatları nedeniyle bazı vatandaşlar dışarıda yemek yemek konusunda temkinli. Ancak enflasyona meydan okuyup, düşük fiyatlarla müşterilerine yemek sunan lokantalar da var. Üsküdar'da 7 yıldır hizmet veren bir esnaf lokantası herkesin yemek yiyebilmesi için '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası başlattı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

ÜSKÜDAR'DA ENFLASYONA MEYDAN OKUYAN LOKANTA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Herkes tarafından ilgi gören bu kampanyadan gün içerisinde binlerce kişi faydalanıyor.

Yoğun ilgi gören restoran, öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimi ağırlıyor.

Lokantada çalışan işçilerden Arif Savaş şu şekilde konuştu:

"Patronumuzla beraber 5 liradan başladık. Şu anda 25 lira.

Bu fikir şöyle geldi. Biz aile şirketi olduğumuz için insanları düşünerek fiyatları normal tutmaya başladık.

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Enflasyon lokanta lokanta sulu yemek yemek esnaf lokantası
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