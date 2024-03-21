'5 TL'den başladık, şu anda 25 TL' Enflasyona meydan okuyan lokanta şaşırtıyor 'Sudan ucuz' deyip akın ediyorlar 'Bizden uygunu yok'

Artan gıda ve hizmet fiyatları nedeniyle bazı vatandaşlar dışarıda yemek yemek konusunda temkinli. Ancak enflasyona meydan okuyup, düşük fiyatlarla müşterilerine yemek sunan lokantalar da var. Üsküdar'da 7 yıldır hizmet veren bir esnaf lokantası herkesin yemek yiyebilmesi için '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası başlattı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

