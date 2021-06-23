FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5400 günü tamamlayan kaç yaşında emekli olur? 58 yaşında emekli olabilir mi?

5400 günü tamamlayan kaç yaşında emekli olur? 58 yaşında emekli olabilir mi?

23.06.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik gün sayısını hesaplamak için bazı kriterler bulunuyor. Hesaplama işe giriş tarihi, prim gün sayısına bağlı olarak değişiyor. 5400 günü tamamlayan kişilerin emeklilik yaşı hesaplaması ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Emeklilikte yaşa takılan pek çok kişi EYT kanunun çıkmasını bekliyordu. Ancak beklenen yasa çıkmadı. Pek çok kişi emeklilik için yaş hesaplaması yaparken 5400 günü tamamlayanlar, yaşlarını doldurduğunda emekli olabiliyor. Emeklilikle ilgili tüm soruların cevabını sizler için derledik…

58 yaşa emeklilik fırsatı

5400 GÜNÜ TAMAMLAYAN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?

5400 GÜNÜ TAMAMLAYAN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?
1999 yılında prim günü başlayan bir kişi; 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme ve 58 yaşı doldurma şartlarına tabidir. Prim ödemesi yeterli olan kişiler 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

25 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 5600 GÜN PRİM ÖDEMESİ İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

25 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 5600 GÜN PRİM ÖDEMESİ İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
1999 yılı öncesi sigorta başlangıcı bulunan bir kişi SSK’da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabidir.
Primlerinizi 5600 güne tamamlanamız şartıyla 53 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Çalışma hayatına veda ederek emekli olmak isteyen kişilerin yapacakları ilk işlemlerden biri, emeklilik yaşı hesaplamasıdır.
Her birey, hayatlarında farklı yaşlarda ve farklı koşullarda emeklilik dönemine dair yatırım yapmaya başlar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi!

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi!

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu!

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu!

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Emeklilikte yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Emeklilikte yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.