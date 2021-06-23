5400 günü tamamlayan kaç yaşında emekli olur? 58 yaşında emekli olabilir mi?

Emeklilikte yaşa takılan pek çok kişi EYT kanunun çıkmasını bekliyordu. Ancak beklenen yasa çıkmadı. Pek çok kişi emeklilik için yaş hesaplaması yaparken 5400 günü tamamlayanlar, yaşlarını doldurduğunda emekli olabiliyor. Emeklilikle ilgili tüm soruların cevabını sizler için derledik…

58 yaşa emeklilik fırsatı

5400 GÜNÜ TAMAMLAYAN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR? 1999 yılında prim günü başlayan bir kişi; 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme ve 58 yaşı doldurma şartlarına tabidir. Prim ödemesi yeterli olan kişiler 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

25 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 5600 GÜN PRİM ÖDEMESİ İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ 1999 yılı öncesi sigorta başlangıcı bulunan bir kişi SSK’da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabidir.

Primlerinizi 5600 güne tamamlanamız şartıyla 53 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? Çalışma hayatına veda ederek emekli olmak isteyen kişilerin yapacakları ilk işlemlerden biri, emeklilik yaşı hesaplamasıdır.