6 Ağustos Altın bilezik fiyatları: Bugün (6 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Düğün sezonunun açılmasıyla beraber altın bilezik gram fiyatları da araştırılmaya başlandı. Bugün altın bilezik gram fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 361 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 282 ile kapattı. 18 ayar altın bilezik 6 Ağustos tarihinde güne 361 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik gramı ise güne 291 ile başladı. İşte 6 Ağustos altın bilezik gram fiyatları…