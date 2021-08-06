6 Ağustos Altın bilezik fiyatları: Bugün (6 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Düğün sezonunun açılmasıyla beraber altın bilezik gram fiyatları da araştırılmaya başlandı. Bugün altın bilezik gram fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 361 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 282 ile kapattı. 18 ayar altın bilezik 6 Ağustos tarihinde güne 361 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik gramı ise güne 291 ile başladı. İşte 6 Ağustos altın bilezik gram fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,10 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,18 azalışla 456,83'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 451,98 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,84 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,20 azalışla 373,71'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 361,79 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,53 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,20 azalışla 290,65'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 282,49 seviyesinde kapattı.
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