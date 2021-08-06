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6 Ağustos Altın bilezik fiyatları: Bugün (6 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

06.08.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ağustos günü altın fiyatları yatırımcılar veya sevdiklerine hediye olarak altın bilezik almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 22 ayar altın bilezik dün günü 451 ile kapatırken bugün ise güne 458 ile başladı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,23 oranında bir düşüş yaşayarak 1.800 dolara geriledi. Peki 6 Ağustos altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos Altın bilezik gram fiyatları…

Düğün sezonunun açılmasıyla beraber altın bilezik gram fiyatları da araştırılmaya başlandı. Bugün altın bilezik gram fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 361 ile kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 282 ile kapattı. 18 ayar altın bilezik 6 Ağustos tarihinde güne 361 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik gramı ise güne 291 ile başladı. İşte 6 Ağustos altın bilezik gram fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,10 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,18 azalışla 456,83'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 451,98 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 374,84 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,20 azalışla 373,71'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 361,79 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,53 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,20 azalışla 290,65'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 282,49 seviyesinde kapattı.
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