6 Ağustos altın fiyatları: Bugün (6 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

6 Ağustos altın fiyatları, küresel piyasaların da etkisiyle yatay bir seyirde ilerliyor. Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan Gram altın, dün günü 494 ile kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesine yakın bir noktada başladı. Çeyrek altın ise dün günü 810 ile kapatırken bugün güne 811 ile başladı. Ons altın, bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,23 altında 1.800 dolardan işlem görüyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatları…
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 494,79 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,01 artışla 494,35'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 494,80 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 811,76 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,02 artışla 811,09'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 810,30 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.623,51 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,00 azalışla 1.621,90'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.617,80 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.214,28 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.210,45'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.229,62 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.305,89 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 3.299,13'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.328,00 seviyesinde kapattı.
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