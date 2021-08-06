6 Ağustos altın fiyatları: Bugün (6 Ağustos) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

6 Ağustos altın fiyatları, küresel piyasaların da etkisiyle yatay bir seyirde ilerliyor. Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan Gram altın, dün günü 494 ile kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesine yakın bir noktada başladı. Çeyrek altın ise dün günü 810 ile kapatırken bugün güne 811 ile başladı. Ons altın, bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,23 altında 1.800 dolardan işlem görüyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatları…