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  4. 6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

07.09.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanıyor. Söz konusu ödeme, bakıma ihtiyacı olan engelli kişilere, ekonomik destek sağlamak amacıyla ödeniyor. Evde bakım yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı bin 797 TL olmuştu. İşte ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlara sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri belirli tarihler arasında yapılıyor. Evde bakım maaşı sorgulaması e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılıyor. Evde bakım maaşı almak için gelir kriterlerinin uygun olması ve bakıma muhtaçlık kriteri aranıyor. İşte merak edilenler...

6 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşının ne zaman yatacağına ilişkin yapılan açıklamada bakım maaşlarının her ayın 15'i ile 30'u arasında yattığı ifade edildi.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın. Ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin detaylar görünecek. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.
E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için "https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine gidiniz.

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile aylıklarını alanlar cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp 4747'e sms atarak sorgulamayı gerçekleştirebilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
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