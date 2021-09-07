6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlara sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri belirli tarihler arasında yapılıyor. Evde bakım maaşı sorgulaması e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılıyor. Evde bakım maaşı almak için gelir kriterlerinin uygun olması ve bakıma muhtaçlık kriteri aranıyor. İşte merak edilenler...

6 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşının ne zaman yatacağına ilişkin yapılan açıklamada bakım maaşlarının her ayın 15'i ile 30'u arasında yattığı ifade edildi.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR? Evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın. Ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin detaylar görünecek. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için "https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine gidiniz.