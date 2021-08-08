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8 Ağustos altın bilezik fiyatları: Bugün (8 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

08.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Ağustos altın bilezik gram fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber altın bileziklere de rağbet oldukça arttı. Dolar kurundaki düşüşe paralel olarak düşen altın bilezik fiyatları, daha sonra dolar kurundaki hareketlilikten etkilendi. 22 ayar altın bilezik gramı dün günü 447 ile kapatırken, bugün güne 452 ile başladı. İşte 8 Ağustos altın bilezik gram fiyatları…

8 Ağustos altın bilezik gram fiyatları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem yatırım hem de takı olarak kullanılan altın bileziklerde 8 Ağustos gününde genel olarak bir düşüş gözlemlendi. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 358 ile bitirirken, 14 ayar altın bilezik ise günü 279 ile kapattı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 2,27 altında 1.763 dolardan işlem görüyor. İşte 8 Ağustos altın bilezik fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 452,31'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 447,34 seviyesinde kapattı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 370,10'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 358,07 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 287,84'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 279,59 seviyesinde kapattı.
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