8 Ağustos altın bilezik fiyatları: Bugün (8 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

8 Ağustos altın bilezik gram fiyatları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem yatırım hem de takı olarak kullanılan altın bileziklerde 8 Ağustos gününde genel olarak bir düşüş gözlemlendi. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 358 ile bitirirken, 14 ayar altın bilezik ise günü 279 ile kapattı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 2,27 altında 1.763 dolardan işlem görüyor. İşte 8 Ağustos altın bilezik fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 452,31'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 447,34 seviyesinde kapattı
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 370,10'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 358,07 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 287,84'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 279,59 seviyesinde kapattı.
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