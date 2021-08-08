8 Ağustos altın bilezik fiyatları: Bugün (8 Ağustos) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

8 Ağustos altın bilezik gram fiyatları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem yatırım hem de takı olarak kullanılan altın bileziklerde 8 Ağustos gününde genel olarak bir düşüş gözlemlendi. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 358 ile bitirirken, 14 ayar altın bilezik ise günü 279 ile kapattı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 2,27 altında 1.763 dolardan işlem görüyor. İşte 8 Ağustos altın bilezik fiyatları…