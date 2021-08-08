8 Ağustos Atın fiyatları: Bugün (8 Ağustos) altın fiyatları ne kadar oldu?

8 Ağustos altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Gram altın dün günü 487 ile kapatırken, Çeyrek altın ise günü 800 ile bitirdi. Altının Ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 2,27 altında 1.763 dolardan işlem görüyor. İşte 8 Ağustos altın fiyatları…

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtti.