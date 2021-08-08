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8 Ağustos Atın fiyatları: Bugün (8 Ağustos) altın fiyatları ne kadar oldu?

08.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Ağustos altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da merak ediliyor. Gram altın hafta başından bu yana düşüş eğilimine devam ederken, altının ons fiyatında da düşüş yaşandı. Gram altın dün günü 487 ile kapatırken bugün güne kapanış seviyesinin hafif üstünde başladı. Hafta ortasında dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan Gram altın 8 Ağustos Pazar günü, oldukça değer kaybetti. İşte 8 Ağustos altın fiyatları…

8 Ağustos altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Gram altın dün günü 487 ile kapatırken, Çeyrek altın ise günü 800 ile bitirdi. Altının Ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 2,27 altında 1.763 dolardan işlem görüyor. İşte 8 Ağustos altın fiyatları…

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 488,53'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 487,85 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 801,49'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 800,09 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 1.602,99'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.600,19 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 3.173,64'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.192,44 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 3.264,09'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.299,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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