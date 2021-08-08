8 Ağustos Atın fiyatları: Bugün (8 Ağustos) altın fiyatları ne kadar oldu?

8 Ağustos altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Gram altın dün günü 487 ile kapatırken, Çeyrek altın ise günü 800 ile bitirdi. Altının Ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 2,27 altında 1.763 dolardan işlem görüyor. İşte 8 Ağustos altın fiyatları…
Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtti.
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 488,53'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 487,85 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 801,49'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 800,09 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 1.602,99'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.600,19 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 3.173,64'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.192,44 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %1,17 azalışla 3.264,09'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.299,00 seviyesinde kapattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum