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  4. '800 bin liraya hangi arabalar alınır?' Mustafa Sarıgül'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 'Abi üstüne 500 daha koy...'

'800 bin liraya hangi arabalar alınır?' Mustafa Sarıgül'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 'Abi üstüne 500 daha koy...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.03.2024 16:10
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Sık sık paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, yine yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımında "800 bin liraya hangi arabalar alınır?" diye soru soran Sarıgül'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Sarıgül'ün son olarak arabalarla ilgili yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.


Anlık Borsa

MUSTAFA SARIGÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

X adlı sosyal medya platformundan takipçilerine soru soran Sarıgül'ün paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Sarıgül paylaşımında "800 bin liraya hangi arabalar alınır?" yazdı.

Sarıgül'ün yaptığı o paylaşım kadar paylaşıma gelen yorumlar da dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımının altına "Abi üstüne 500 daha koy" diyerek bir otomobil modeli önerdi ve "800 bine alacağın araba sanayiden çıkmaz" yorumunu yaptı.

Bir başkası ise "Artık çok zor o paraya başkanım" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül araba
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