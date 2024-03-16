'800 bin liraya hangi arabalar alınır?' Mustafa Sarıgül'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 'Abi üstüne 500 daha koy...'

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Sarıgül'ün son olarak arabalarla ilgili yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
X adlı sosyal medya platformundan takipçilerine soru soran Sarıgül'ün paylaşımına çok sayıda yorum geldi.
Sarıgül paylaşımında "800 bin liraya hangi arabalar alınır?" yazdı.
Sarıgül'ün yaptığı o paylaşım kadar paylaşıma gelen yorumlar da dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımının altına "Abi üstüne 500 daha koy" diyerek bir otomobil modeli önerdi ve "800 bine alacağın araba sanayiden çıkmaz" yorumunu yaptı.
Bir başkası ise "Artık çok zor o paraya başkanım" yorumunda bulundu.