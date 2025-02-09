97 bin 500 TL emekli maaşı için... 'Çalışmadan da mümkün' diyerek açıkladı! Ödeme rakamlarını verdi

Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için başvuru nasıl yapılır, ne kadar ödeme yapmak gerekir? Prim ödemeleri sonrası alınacak emekli maaşı ne kadar olur? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, o emeklilik imkanı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
TGRT Haber'de yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş yaptığı açıklamada "Sosyal Güvenlik sistemimizde çalışmadan da emekli olmak mümkündür" dedi.
Devlet destekli yeni düzenlemeyle 18 yaşını dolduranlar çalışmadan sadece prim ödeyerek emekli olabilecek. Peki, çalışmadan emeklilik düzenlemesinden kimler faydalanacak?
Karakaş sistemin detaylarını anlattı.
Karakaş, en düşük ve en yüksek ödenebilecek prim tutarları ve bunun sonucunda alınabilecek en düşük ve en yüksek emekli maaşlarına değindi.
Karakaş "Sadece 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Türkiye'de ikamet ediyor olması koşuluyla ve zorunlu SGK'sı yoksa kendi primlerini ödeyerek emekli olabilir, hatta bir aylık primi ödedikten sonra kendisi, eşi varsa çocukları varsa tüm sağlık yardımlarından faydalanabilir" ifadelerini kullandı.
Çalışmayan kişiler bu sayede hem sosyal güvenceye kavuşuyor hem de emeklilik hakkı kazanıyor.
İlk kez sigortalı olmak isteyenlerin isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik İl müdürlüklerine ve sosyal güvenlik merkezlerine başvurması gerekiyor.
Karakaş "e-Devlet'e girerek 4B isteğe bağlı sigortayı işaretlediğiniz zaman önünüze çıkar ve siz hangi miktarda prim ödeyeceğinizi seçerek sigortalı olabilirsiniz" şeklinde konuştu.
25 yıl boyunca cebinden prim ödeyenler sonunda emekli olmaya hak kazanacak.
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