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97 bin 500 TL emekli maaşı için... 'Çalışmadan da mümkün' diyerek açıkladı! Ödeme rakamlarını verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.02.2025 15:38
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Emeklilik çalışan pek çok kişinin hayali. Peki, çalışmadan da emekli olmak mümkün mü? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Sosyal güvenlik sistemimizde çalışmadan da emekli olmak mümkündür" dedi. Karakaş, çalışmadan emekli olmak isteyenler için sistemin detaylarını açıkladı. Karakaş, ödenmesi gereken en düşük günlük ve aylık prim tutarlarıyla ödenebilecek en yüksek tutarları verdi. Bunun yanı sıra yapılacak prim ödemelerine göre alınabilecek emekli maaşlarını da açıkladı.

Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için başvuru nasıl yapılır, ne kadar ödeme yapmak gerekir? Prim ödemeleri sonrası alınacak emekli maaşı ne kadar olur? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, o emeklilik imkanı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

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TGRT Haber'de yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş yaptığı açıklamada "Sosyal Güvenlik sistemimizde çalışmadan da emekli olmak mümkündür" dedi.

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'ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK'TEN KİMLER FAYDANALABİLİR?

Devlet destekli yeni düzenlemeyle 18 yaşını dolduranlar çalışmadan sadece prim ödeyerek emekli olabilecek. Peki, çalışmadan emeklilik düzenlemesinden kimler faydalanacak?

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Karakaş sistemin detaylarını anlattı.

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Karakaş, en düşük ve en yüksek ödenebilecek prim tutarları ve bunun sonucunda alınabilecek en düşük ve en yüksek emekli maaşlarına değindi.

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ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK İMKANI

Karakaş "Sadece 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Türkiye'de ikamet ediyor olması koşuluyla ve zorunlu SGK'sı yoksa kendi primlerini ödeyerek emekli olabilir, hatta bir aylık primi ödedikten sonra kendisi, eşi varsa çocukları varsa tüm sağlık yardımlarından faydalanabilir" ifadelerini kullandı.

Çalışmayan kişiler bu sayede hem sosyal güvenceye kavuşuyor hem de emeklilik hakkı kazanıyor.

İlk kez sigortalı olmak isteyenlerin isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik İl müdürlüklerine ve sosyal güvenlik merkezlerine başvurması gerekiyor.

"HANGİ MİKTARDA PRİM ÖDEYECEĞİNİZİ SEÇEREK SİGORTALI OLABİLİRSİNİZ"

"HANGİ MİKTARDA PRİM ÖDEYECEĞİNİZİ SEÇEREK SİGORTALI OLABİLİRSİNİZ"

Karakaş "e-Devlet'e girerek 4B isteğe bağlı sigortayı işaretlediğiniz zaman önünüze çıkar ve siz hangi miktarda prim ödeyeceğinizi seçerek sigortalı olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

25 YIL SONUNDA EMEKLİLİK HAKKI

25 YIL SONUNDA EMEKLİLİK HAKKI

25 yıl boyunca cebinden prim ödeyenler sonunda emekli olmaya hak kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı prim emeklilik sigorta İsa Karakaş
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