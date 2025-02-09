97 bin 500 TL emekli maaşı için... 'Çalışmadan da mümkün' diyerek açıkladı! Ödeme rakamlarını verdi

Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için başvuru nasıl yapılır, ne kadar ödeme yapmak gerekir? Prim ödemeleri sonrası alınacak emekli maaşı ne kadar olur? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, o emeklilik imkanı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş yaptığı açıklamada "Sosyal Güvenlik sistemimizde çalışmadan da emekli olmak mümkündür" dedi.

'ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK'TEN KİMLER FAYDANALABİLİR?

Devlet destekli yeni düzenlemeyle 18 yaşını dolduranlar çalışmadan sadece prim ödeyerek emekli olabilecek. Peki, çalışmadan emeklilik düzenlemesinden kimler faydalanacak?

Karakaş sistemin detaylarını anlattı.

Karakaş, en düşük ve en yüksek ödenebilecek prim tutarları ve bunun sonucunda alınabilecek en düşük ve en yüksek emekli maaşlarına değindi.