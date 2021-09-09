A101 9 Eylül aktüel kataloğu! A101'de hangi ürünler indirimde?

A101 mağazalarında onlarca ürün uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Bununla birlikte A101 mağazalarına silgi, kalem, çanta, defter gibi birçok kırtasiye malzemeleri geldi. Bu malzemeler uygun fiyatlarıyla 9 Eylül'den itibaren satışa sunuluyor. İşte detaylar...
A101 9 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU!
A101'de 9 Eylül Perşembe'den itibaren birçok kategorideki ürünler indirimli olarak satılacak. Piranha tablet Goohle GSM lisanslı, Android 10 go edition, 8.0 ekran 599 TL'den satılıyor.
Organize takım çantası 59,95 TL.
Micro 6V akülü araba 749 TL yerine yüzde 15 indirim ile 640 TL'den satılıyor.
Nut master şeker ilavesiz yer fıstığı ezmesi 340 gr. 13,95 TL.
Lisanslı beslenmeli ilkokul çantasının tanesi A101'de 69,95 TL'den satılıyor. Wide ilkokul çantası 44,95 TL.