FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. A101 9 Eylül aktüel kataloğu! A101'de hangi ürünler indirimde?

A101 9 Eylül aktüel kataloğu! A101'de hangi ürünler indirimde?

09.09.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en büyük market zincirlerinden biri olan A101'de müşterilerin her ihtiyacına uygun ürünler indirimli fiyatlarıyla satılıyor. A101'de 9 Eylül'den itibaren mutfak araç gereçlerinden elektronik aletlere, gıdadan giyim alışverişine kadar birçok üründe indirim yapılıyor. İşte detaylar...

A101 mağazalarında onlarca ürün uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Bununla birlikte A101 mağazalarına silgi, kalem, çanta, defter gibi birçok kırtasiye malzemeleri geldi. Bu malzemeler uygun fiyatlarıyla 9 Eylül'den itibaren satışa sunuluyor. İşte detaylar...

A101 9 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU!

A101'de 9 Eylül Perşembe'den itibaren birçok kategorideki ürünler indirimli olarak satılacak. Piranha tablet Goohle GSM lisanslı, Android 10 go edition, 8.0 ekran 599 TL'den satılıyor.
Organize takım çantası 59,95 TL.
Micro 6V akülü araba 749 TL yerine yüzde 15 indirim ile 640 TL'den satılıyor.
Nut master şeker ilavesiz yer fıstığı ezmesi 340 gr. 13,95 TL.
Lisanslı beslenmeli ilkokul çantasının tanesi A101'de 69,95 TL'den satılıyor. Wide ilkokul çantası 44,95 TL.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
a101
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Türkiye'nin dev kargo şirketi Dubai'ye satılıyor

Türkiye'nin dev kargo şirketi Dubai'ye satılıyor

Kafasındaki taşın fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Kafasındaki taşın fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.