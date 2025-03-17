A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 MART 2025 PERŞEMBE! A101 aktüelde neler indirimde? Smart TV, klavye, mouse, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, termosifon...

A101 Aldın Aldın aktüel ve indirimli ürünler 20 Mart Perşembe broşürü yayınlandı. Perakende market zinciri A101'de her hafta avantajlı ve indirimli ürünler satışa sunuluyor. Bu hafta da A101 20 Mart Perşembe kataloğunda ev eşyası, elektronik ve teknolojik ürünler, oyuncak çeşitleri, mutfak eşyaları ve tekstil ürünleri yerini aldı. Peki, 20 Mart 2025 Perşembe A101 aktüelde neler indirimde?
20 Mart 2025 Perşembe günü geçerli olan A101 Aktüel ve indirimli katolğunun ilk sayfasında yer alan ürünler:
Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 26.999 TL
Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL
Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TLHi-Level 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL
Piranha Gaming Klavye 399 TL
Piranha RGB Gaming Mouse 279 TL
Piranha 2175 Oyuncu Kulaklığı 459 TL
Piranha 8880 Oyuncu Kulaklığı 399 TL
Piranha Ambiyans Işık 399 TL
A101 aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında beyaz eşya çeşitleri yer alıyor.
A101 aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında yer alan ürünler:
Arzum Starblend Multi Blender Seti 2.199 TL
Hometech Çelik Kettle 459 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL
Aprilla Kalın Maşa 399 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 379 TL
Pierre Cardin İyonik Saç Kurutma Makinesi 949 TL
Range Türk Kahvesi Makinesi Köz 999 TL
Kiwi Çay Makinesi 799 TL
Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 1.499 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL
Akel Midi Fırın 1.899 TL
A101 aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında yer alan ürünler:
Seyyar Makara Kablo 749 TL
Koruyucu Gözlük 29,50 TL
Kargaburun / Yan Keski / Pense / Tornavida Seti 175 TL
4+1 Tornavida Seti 89 TL
Yeni Profesyonel Metal El Aletleri Çantası 65 TL
Boya Rulosu 249 TL
Boya Fırçası 249 TL
Boya Fırçası 249 TL
Boya Fırçası 179 TL
Boya Izgarası 25 TL
Boya Örtüsü 64,50 TL
Sentetik Rulo 24,50 TL
Kadife Rulo 49,50 TL
Kestirme Fırçası 17,50 TL
Antipas Boya 299 TL
Kapı Pencere Boyası 0.75 Litre 299 TL
Su Bazlı Ahşap Boyası 0.75 Litre 299 TL
Tavan Boyası 225 TL
Dar Alan Temizleyici 129 TL
Astar Boya 400 gr 44,50 TL
Gümüş Boya 280 gr 69,50 TL
Deri Temizleyici 100 ml 65 TL
Deri ve Kumaş Boyası 400 ml 69,50 TL
Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200 ml 49,50 TL
Metalik Boya 200 gr 44,50 TL
High Tack Yapıştırıcı 480 gr 149 TL
Cırtlı Bant 29,50 TL
Tamir Bandı 59,50 TL
Tamir Bandı 35 TL
Magnet Bant 65 TL
Çakmak Gazı Tüpü 250 ml 349 TL
Elektrik Bandı 60 TL
16' Takım Çantası 179 TL
14 Gözlü Slim Organizer 119 TL
A101 aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında yer alan ürünler:
Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası 169 TL
Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası Seti 219 TL
Bahçe Sulama Tabancası Seti 199 TL
3 Kollu Döner Fiskiye 229 TL
Bahçe Sulama Başlığı Seti 99,50 TL
Bahçe Sulama Tabancası 129 TL
Taşınabilir Hortum Makarası 429 TL
Hortum / Musluk Bağlantı Seti 75 TL
Uzayan Bahçe Hortumu 199 TL
Döner Başlıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 139 TL
Mini Hortum Makarası Seti 999 TL
Budama Makası 269 TL
Çift Musluk Bağlantı Aparatı 59,50 TL
Üç Yönlü Bağlantı Aparatı 39,50 TL
El Arabası 1.350 TL
12 Diş Düz Tırmık 99,50 TL
Çatal Çapa 99,50 TL
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