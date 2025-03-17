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  4. A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 MART 2025 PERŞEMBE! A101 aktüelde neler indirimde? Smart TV, klavye, mouse, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, termosifon...

A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 MART 2025 PERŞEMBE! A101 aktüelde neler indirimde? Smart TV, klavye, mouse, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, termosifon...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 12:36
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A101 aktüel ve indirimli ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Her hafta A101 mağazalarına ev eşyasından teknolojiye, gıdadan giyime kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Bu hafta A101 mağazalarında yok yok.. A101 Aldın Aldın 20 Mart Perşembe kataloğu ve indirimli ürünler haberimizde derledik. Peki, A101 20 Mart Perşembe aktüel ve indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte A101'de kaçırılmayacak fırsatlar...

A101 Aldın Aldın aktüel ve indirimli ürünler 20 Mart Perşembe broşürü yayınlandı. Perakende market zinciri A101'de her hafta avantajlı ve indirimli ürünler satışa sunuluyor. Bu hafta da A101 20 Mart Perşembe kataloğunda ev eşyası, elektronik ve teknolojik ürünler, oyuncak çeşitleri, mutfak eşyaları ve tekstil ürünleri yerini aldı. Peki, 20 Mart 2025 Perşembe A101 aktüelde neler indirimde?

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A101 20 MART AKTÜEL VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER AFİŞİ

20 Mart 2025 Perşembe günü geçerli olan A101 Aktüel ve indirimli katolğunun ilk sayfasında yer alan ürünler:

Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 26.999 TL

Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL

Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TLHi-Level 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL

Piranha Gaming Klavye 399 TL

Piranha RGB Gaming Mouse 279 TL

Piranha 2175 Oyuncu Kulaklığı 459 TL

Piranha 8880 Oyuncu Kulaklığı 399 TL

Piranha Ambiyans Işık 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında beyaz eşya çeşitleri yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında yer alan ürünler:

Arzum Starblend Multi Blender Seti 2.199 TL

Hometech Çelik Kettle 459 TL

Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 459 TL

Aprilla Kalın Maşa 399 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 379 TL

Pierre Cardin İyonik Saç Kurutma Makinesi 949 TL

Range Türk Kahvesi Makinesi Köz 999 TL

Kiwi Çay Makinesi 799 TL

Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 1.499 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

Akel Midi Fırın 1.899 TL

A101 aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında yer alan ürünler:

Seyyar Makara Kablo 749 TL

Koruyucu Gözlük 29,50 TL

Kargaburun / Yan Keski / Pense / Tornavida Seti 175 TL

4+1 Tornavida Seti 89 TL

Yeni Profesyonel Metal El Aletleri Çantası 65 TL

Boya Rulosu 249 TL

Boya Fırçası 249 TL

Boya Fırçası 249 TL

Boya Fırçası 179 TL

Boya Izgarası 25 TL

Boya Örtüsü 64,50 TL

Sentetik Rulo 24,50 TL

Kadife Rulo 49,50 TL

Kestirme Fırçası 17,50 TL

Antipas Boya 299 TL

Kapı Pencere Boyası 0.75 Litre 299 TL

Su Bazlı Ahşap Boyası 0.75 Litre 299 TL

Tavan Boyası 225 TL

Dar Alan Temizleyici 129 TL

Astar Boya 400 gr 44,50 TL

Gümüş Boya 280 gr 69,50 TL

Deri Temizleyici 100 ml 65 TL

Deri ve Kumaş Boyası 400 ml 69,50 TL

Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200 ml 49,50 TL

Metalik Boya 200 gr 44,50 TL

High Tack Yapıştırıcı 480 gr 149 TL

Cırtlı Bant 29,50 TL

Tamir Bandı 59,50 TL

Tamir Bandı 35 TL

Magnet Bant 65 TL

Çakmak Gazı Tüpü 250 ml 349 TL

Elektrik Bandı 60 TL

16' Takım Çantası 179 TL

14 Gözlü Slim Organizer 119 TL

A101 aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında yer alan ürünler:

Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası 169 TL

Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası Seti 219 TL

Bahçe Sulama Tabancası Seti 199 TL

3 Kollu Döner Fiskiye 229 TL

Bahçe Sulama Başlığı Seti 99,50 TL

Bahçe Sulama Tabancası 129 TL

Taşınabilir Hortum Makarası 429 TL

Hortum / Musluk Bağlantı Seti 75 TL

Uzayan Bahçe Hortumu 199 TL

Döner Başlıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 139 TL

Mini Hortum Makarası Seti 999 TL

Budama Makası 269 TL

Çift Musluk Bağlantı Aparatı 59,50 TL

Üç Yönlü Bağlantı Aparatı 39,50 TL

El Arabası 1.350 TL

12 Diş Düz Tırmık 99,50 TL

Çatal Çapa 99,50 TL

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