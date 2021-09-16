A101'de hangi ürünler indirimde? İşte 16 Eylül'den itibaren indirimde olacak ürünler!

2021-2022 eğitim öğretim döneminin gelmesiyle A101 marketlerinde çanta, kalem, silgi, defter, beslenme çantası ve daha birçok kırtasiye ürünü indirimli fiyatlarıyla satışa sunuldu. 16 Eylül itibarıyla A101'de gıda, cilt bakımı, kırtasiye, temizlik ve daha birçok ürün indirimde olacak. İşte A101 aktüel ürünler!