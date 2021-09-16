A101'de hangi ürünler indirimde? İşte 16 Eylül'den itibaren indirimde olacak ürünler!

2021-2022 eğitim öğretim döneminin gelmesiyle A101 marketlerinde çanta, kalem, silgi, defter, beslenme çantası ve daha birçok kırtasiye ürünü indirimli fiyatlarıyla satışa sunuldu. 16 Eylül itibarıyla A101'de gıda, cilt bakımı, kırtasiye, temizlik ve daha birçok ürün indirimde olacak. İşte A101 aktüel ürünler!
İŞTE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER!
A101'de 16 Eylül 2021 Perşembe itibarıyla Toshiba Ultra HD Smart TV 6 bin 299 TL'den satılacak. Kredi kartına taksit yapılacak, taksitli fiyatı 6 bin 551 TL olacak.
No Fros buzdolabı 2 bin 899 TL'den satılacak. Taksitli fiyatı 3 bin 59 TL olacak.
Samsung mikrodalga fırın 649 TL, seramik tabanlı ütü 189 TL, 2 yıl garantili Singer dikiş makinesi 649 TL'den satılacak.
Yatarlı 3 kişilik salıncak bin 999 TL, cam tablalı masa+ 4 sandalye seti bin 399 TL'den satılacak.
İŞTE A101'DE 16 EYLÜL'DEN İTİBAREN İNDİRİMDEKİ ÜRÜNLER
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