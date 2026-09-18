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Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorin için beklenen indirim belli oldu. Litre fiyatında yapılması beklenen değişiklikle birlikte fiyatların yeniden 100 TL seviyesinin altına gerilemesi öngörülüyor.

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor
Aleyna Türkmen

Petrol piyasasında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında da etkisini göstermeye başladı. Son dönemde 100 TL sınırını aşarak rekor seviyelere ulaşan motorin için beklenen indirim gündeme geldi.

Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 TL'lik indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu değişiklikle birlikte motorin fiyatlarının yeniden 100 TL seviyesinin altına gerilemesi öngörülüyor.

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor 1

MOTORİNDE 4,09 TL'LİK İNDİRİM BEKLENİYOR

Son dönemdeki fiyat artışlarının ardından litre fiyatı 100 TL'nin üzerine çıkan motorinde yeni bir değişiklik bekleniyor. Petros'un aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 4,09 TL indirim gelmesi öngörülüyor.

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor 2

İNDİRİM YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Beklenen fiyat değişikliğinin yarından itibaren uygulanması bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından motorin tarafında aşağı yönlü bir hareket gerçekleşecek.

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor 3

FİYATIN 100 TL'NİN ALTINA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarının 100 TL'nin üzerine çıkmasının ardından gündeme gelen 4,09 TL'lik indirimle birlikte litre fiyatının yeniden 100 TL seviyesinin altına inmesi öngörülüyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
motorin Petrol indirim akaryakıt fiyatları
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