ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu! Perşembe gününü işaret ettiler: ‘Türk Lirası açısından olumlu’

"TCMB'DEKİ LİDERLİĞİN UZUN ÖMÜRLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

Dr. Karahan'ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında daha fazla koordinasyon sağlamasının beklendiği kaydedilen notta, ancak TCMB'nin liderliğinin uzun ömürlülüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiği ve politika değişimleri konusunda şüphe uyandırdığı açıklandı.