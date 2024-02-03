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ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu! Perşembe gününü işaret ettiler: ‘Türk Lirası açısından olumlu’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
03.02.2024 13:43 | Son Güncelleme:
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JPMorgan, TCMB Başkanlığına Dr. Fatih Karahan’ın getirilmesinin ardından yayımladığı notta, “Para Politikası Kurulu'nun (PPK) artık daha şahin olabileceği yönündeki görüşümüz nedeniyle TCMB'deki liderlik değişikliğini enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesi ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan’ın getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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JPMorgan yetkilileri, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) artık daha şahin olabileceği yönündeki görüşleri nedeniyle TCMB'deki liderlik değişikliğini enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu gördüklerini belirtti.

Yayımlanan notta, “Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne daha duyarlı olması muhtemel olduğundan faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

"TCMB'DEKİ LİDERLİĞİN UZUN ÖMÜRLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

"TCMB'DEKİ LİDERLİĞİN UZUN ÖMÜRLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

Dr. Karahan'ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında daha fazla koordinasyon sağlamasının beklendiği kaydedilen notta, ancak TCMB'nin liderliğinin uzun ömürlülüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiği ve politika değişimleri konusunda şüphe uyandırdığı açıklandı.

ŞAHİN YÖNLENDİRME BEKLENTİSİ

ŞAHİN YÖNLENDİRME BEKLENTİSİ

JPMorgan yayımladığı notta şunlar kaydedildi: “Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar açısından rahatsızlık yaratırken, yeni TCMB Başkanı'nı enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu görüyoruz. Artık son PPK açıklamasındaki güvercin eğiliminin tersine dönmesi muhtemel. Önümüzdeki perşembe günü TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TCMB Enflasyon Raporu Basın toplantısında ileriye yönelik şahin bir yönlendirme yapmasını bekliyoruz.

Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne daha duyarlı olması muhtemel olduğundan, daha sıkı makro ihtiyati tedbirlerle birlikte yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam etmesini bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Hafize Gaye Erkan Fatih Karahan
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