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  4. Açıkta hasat başladı: Kilo fiyatı bir ayda 70 TL birden düştü

Açıkta hasat başladı: Kilo fiyatı bir ayda 70 TL birden düştü

16.04.2024 11:47
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Çilekte açık hasat başladı, kilo fiyatı bir ayda 50 TL'ye düştü. Hasatların haziran ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Dönüm başına sezonda ise 4-5 ton çilek hasadı yapılıyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında turfanda birçok ürünün kış mevsiminde hasat edilmesinin ardından açıkta hasatlara başlandı. Çilek üretiminin önemli merkezlerinden Mersin Silifke'de açıkta hasat başlamasıyla birlikte 120 TL'ye ulaşan ürünün fiyatı 50 TL'ye kadar düştü.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır
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Özellikle 20 bin dönüm arazide yılda yaklaşık 80 bin ton çilek üretiminin gerçekleştirildiği Silifke ilçesinde ise açıkta hasada geçildi. Açıkta hasadın başlamasıyla fiyatlar da düştü.

Yaklaşık 1 ay öncesinde kadar market ve pazarlarda 120 TL'ye kadar satılan çileğin fiyatı 50 TL'ye kadar geriledi. Yüzlerce kadına ekmek kapısı olan çilek hasadı, aynı zamanda üretici için iyi bir gelir kapısı oluyor. Üretilen çilekler Türkiye'nin her tarafına gönderilirken, bazı ülkelere de ihraç ediliyor.

Geçen yıl Eylül ayında ekimin yapıldığını belirten işçi çavuşlarından Mevlüt Coşkun, "Bu ay itibarıyla da hasadını yapmaktayız. Zaten Silifke'miz çileği ile meşhur herkes bilir. Haziran'ın 15'ine kadar sürekli hasadımız devam edecek. Dönüm başına sezonda 4-5 ton hasat yapılıyor" dedi.

İlçelerinde kışın topraksız tarım ve seralarda da çilek üretiminin yapıldığına dikkat çeken Coşkun, ilkbahar ve yazın ise açıkta üretimlerin sürdüğünü kaydetti.

Açıkta çilek hasadına başladıklarını belirten üretici Rukiye Kuz, "Bahçemizi Ağustos ayında hazırladık, Eylül ayında diktik. Diktiğimiz günden itibaren de uğraşıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çilek fiyat hasat kilo
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