Açıkta hasat başladı: Kilo fiyatı bir ayda 70 TL birden düştü

Yaklaşık 1 ay öncesinde kadar market ve pazarlarda 120 TL'ye kadar satılan çileğin fiyatı 50 TL'ye kadar geriledi. Yüzlerce kadına ekmek kapısı olan çilek hasadı, aynı zamanda üretici için iyi bir gelir kapısı oluyor. Üretilen çilekler Türkiye'nin her tarafına gönderilirken, bazı ülkelere de ihraç ediliyor.