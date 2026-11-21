Emeklilerin gözü kulağı yapılacak zamma çevrildi. Masadaki formüller tek tek paylaşılıyor. Yeni düzenleme hazırlığında, düşük aylık alanlara daha fazla zam yapılmasını öngören kademeli model öne çıkıyor.

5 BİN TL İYİLEŞTİRME

Maaşı 40 bin liranın altında olan yaklaşık 12 milyon 240 bin emekliye enflasyon farkına ek olarak 5 bin TL'ye kadar iyileştirme yapılması değerlendiriliyor.

Çalışma kapsamında, emekli maaşlarına yapılacak artışın belirlenmesinde refah payı ve seyyanen zam formülleri değerlendiriliyor. Hazırlanacak modelde, düşük aylık alan emeklilerin zamdan daha fazla yararlanmasına yönelik bir sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLANACAK

Kulis bilgilerine göre, zam düzenlemesinde emeklilerin prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresi de dikkate alınacak. Böylece yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim üzerinden emekli olanlar arasındaki maaş farkının korunması hedefleniyor.

EMEKLİLERİN YÜZDE 80'İ 40 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Maaş dağılımına göre, emeklilerin yaklaşık yüzde 90'ı 50 bin lira, yüzde 80'i ise 40 bin lira ve altında aylık alıyor. Bu nedenle yeni modelde düşük maaşlı emeklilere daha yüksek artış yapılması seçeneği değerlendiriliyor.

65 yaş üzerindeki emeklilere ilave destek verilmesi planlanıyor.