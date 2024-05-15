Açlık sınırı asgari ücreti geçti, beklentiler daha da arttı! Ara zamda eylül işareti: Artış için rakam verildi

Asgari ücret pek çoğumuzu dolaylı olarak, bir kısmımızı da doğrudan etkiliyor. Milyonlarca çalışanın cevabını merak ettiği soru, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?". Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıları kapatırken asgari ücrete ilişkin bir değerlendirme de Merkez Bankası'ndan geldi. Peş peşe açıklamalar gelse açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam yapılması beklentisi daha da arttı.



