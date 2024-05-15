Açlık sınırı asgari ücreti geçti, beklentiler daha da arttı! Ara zamda eylül işareti: Artış için rakam verildi

Asgari ücret pek çoğumuzu dolaylı olarak, bir kısmımızı da doğrudan etkiliyor. Milyonlarca çalışanın cevabını merak ettiği soru, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?". Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıları kapatırken asgari ücrete ilişkin bir değerlendirme de Merkez Bankası'ndan geldi. Peş peşe açıklamalar gelse açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam yapılması beklentisi daha da arttı.
"Asgari ücrete bu yıl ara zam olacak mı?" tartışması sürerken Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmeler yer aldı. İlave ücret güncellemesi olmamasının dezenflasyon sürecini destekleyeceği belirtildi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, nisan ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı sebze fiyatlarında yaşanan mevsimsel düşüşün etkisiyle 19 bin 890 lira oldu.
Ekonomi gazetecisi Ebru Baki, "Şu anda konuşulan 3-4 bin TL'lik artış var. Uzmanlar 'Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşıyor, asgari ücreti 17 bin TL'de tutmak mümkün değil' diyor. Hükümet asgari ücrete daha fazla destek olabilir." dedi.
Baki, "Şu anda işverene maliyete 23 bin 502 lira. O maliyeti biraz düşürerek asgari ücretin artırılması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Eylül ayında bir ücret artışı söz konusu olabilir diye dile getiriliyor." ifadesini kullandı.
Merkez Bankası enflasyonda mayıs ayında yüzde 75-76 bandıyla zirve görüleceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Merkez Bankası raporunun açıklamalarına rağmen 3-4 bin lira gibi bir zam beklentisi var.