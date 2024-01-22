Adisyon tuzağı! Ne sipariş ne de müşteri var ama... Hiç gitmedikleri restoranlardan para topluyorlar

Dolandırıcılıkta çığır açtılar, gerçekte hiç gitmedikleri restoranlardan kendilerinden fazla para alındı iddiasıyla para toplayıp, sırra kadem bastılar. Sosyal medyada bazı işletmelerin, mekanların adisyonlarını paylaşan sayfalara dadanan dolandırıcılar; söz konusu adisyonları kopyalamaya başladılar.
Kopyaladıkları adisyonlarla birlikte işletmelere başvuran dolandırıcılar, hesabın fazla geldiğini ya da yemedikleri ürünün parasının kendilerinden alındığını iddia ederek para iadesi talep ediyor.
İşetme sahibini ikna etmesi durumunda hiç gitmedikleri mekanda para iadesi almayı başaran dolandırıcılar, sonrasında ise ortadan kayboluyor.
Kamera kayıtlarını inceleyen işletme sahipleri ise sonrasında böyle bir siparişin verilmediğini ve bu müşterilerin daha önce mekana bile gelmediğini fark ediyor.
Dolandırıcıların son kurbanlarından olan işletmeci Sekan Hamutçu yaşadıklarını Show Haber'e anlattı. Hamutçu "3 bin TL'lik bir hesaptı. Müşteri bazılarını yemedeğine dair ikna etti bizi. Bizde bin TL'sini iade ettik. Sonradan baktık ki ne böyle bir müşteri var ne de böyle bir hesap" diye konuştu.