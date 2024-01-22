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Adisyon tuzağı! Ne sipariş ne de müşteri var ama... Hiç gitmedikleri restoranlardan para topluyorlar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.01.2024 08:46 | Son Güncelleme:
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Yalan da dolan da aldatmaca da sınır tanımayan dolandırıcılar, şimdi de akla hayale gelmeyen bir yöntem uygulamaya başladı. İnternette gördükleri adisyonları kopyalayıp "Biz bu ürünü yemedik ama parası alındı" diyerek bazı işletmelerden para iadesi alıyor. Dolandırıcılardan ağzı yanan işletmelerse bu yeni adisyon yöntemine karşı herkesi uyarıyor.

Dolandırıcılıkta çığır açtılar, gerçekte hiç gitmedikleri restoranlardan kendilerinden fazla para alındı iddiasıyla para toplayıp, sırra kadem bastılar. Sosyal medyada bazı işletmelerin, mekanların adisyonlarını paylaşan sayfalara dadanan dolandırıcılar; söz konusu adisyonları kopyalamaya başladılar.


Keşfet

MEKANLARI ARAYIP PARA İADESİ İSTİYORLAR

MEKANLARI ARAYIP PARA İADESİ İSTİYORLAR

Kopyaladıkları adisyonlarla birlikte işletmelere başvuran dolandırıcılar, hesabın fazla geldiğini ya da yemedikleri ürünün parasının kendilerinden alındığını iddia ederek para iadesi talep ediyor.

İşetme sahibini ikna etmesi durumunda hiç gitmedikleri mekanda para iadesi almayı başaran dolandırıcılar, sonrasında ise ortadan kayboluyor.

Kamera kayıtlarını inceleyen işletme sahipleri ise sonrasında böyle bir siparişin verilmediğini ve bu müşterilerin daha önce mekana bile gelmediğini fark ediyor.

NE BÖYLE BİR MÜŞTERİ VAR NE DE BÖYLE BİR HESAP

NE BÖYLE BİR MÜŞTERİ VAR NE DE BÖYLE BİR HESAP

Dolandırıcıların son kurbanlarından olan işletmeci Sekan Hamutçu yaşadıklarını Show Haber'e anlattı. Hamutçu "3 bin TL'lik bir hesaptı. Müşteri bazılarını yemedeğine dair ikna etti bizi. Bizde bin TL'sini iade ettik. Sonradan baktık ki ne böyle bir müşteri var ne de böyle bir hesap" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı adisyon
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