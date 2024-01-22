Adisyon tuzağı! Ne sipariş ne de müşteri var ama... Hiç gitmedikleri restoranlardan para topluyorlar

NE BÖYLE BİR MÜŞTERİ VAR NE DE BÖYLE BİR HESAP

Dolandırıcıların son kurbanlarından olan işletmeci Sekan Hamutçu yaşadıklarını Show Haber'e anlattı. Hamutçu "3 bin TL'lik bir hesaptı. Müşteri bazılarını yemedeğine dair ikna etti bizi. Bizde bin TL'sini iade ettik. Sonradan baktık ki ne böyle bir müşteri var ne de böyle bir hesap" diye konuştu.