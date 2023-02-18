AFAD tek tek açıkladı: Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı: 60 bin lira verilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Afetzedelere
taşınma, geçici barınma ve
temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi
olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.
Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere barınma desteği yapılmaktadır. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacaktır.
Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.
Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecek.
Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerinin tespitine göre ödeme yapılacak.