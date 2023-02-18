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AFAD tek tek açıkladı: Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı: 60 bin lira verilecek

18.02.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından AFAD, ‘Afetzede Barınma Desteği’nden kimler yararlanabilecek?’ , ‘Başvurular nereye, nasıl yapılacak?’ sorularına açıklık getirdi. Bu kapsamda depremin vurduğu 11 ilde konutu yıkılmış, acil yıkılması gereken, ağır ve orta hasarlı olan afetzede ailelere 1 yıl boyunca, ev sahiplerine aylık 5 bin lira olmak üzere 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere 24 bin lira kira yardımı yapılacak. 15 bin lira da taşınma yardımı verilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

AFAD, "Afetzede Barınma Desteği" konusunda merak edilen soruları yanıtladı

1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?

1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere barınma desteği yapılmaktadır. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacaktır.

3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.

4- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?

4- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?

Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecek.

5-Hasar tespiti yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?

5-Hasar tespiti yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?

Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerinin tespitine göre ödeme yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
deprem destek ödemeleri

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