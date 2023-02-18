AFAD tek tek açıkladı: Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı: 60 bin lira verilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.

1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?

3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?