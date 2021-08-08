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Aidatlar ev kiraları ile yarışıyor! Yüzde 20 artış…

08.08.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da özellikle yeni yapılan binalarda ev aidatları evlerin kiralarına yetişti. Son 7 ayda özellikle İstanbul’da ev aidatları yüzde 20 oranında arttı. Markalı projelerle yapılan evlerde, 100 metrekarelik ortalama bir daire için aidat bedeli 600’e kadar yaklaşıyor. İstanbul’da aynı büyüklükte ancak daha merkezi bölgelerde bulunan evlerin aidatları ise 1000 – 4500 arasında değişiyor.

İstanbul’da özellikle yeni yapılan binalarda ev aidatları evlerin kiralarına yetişti. Son 7 ayda özellikle İstanbul’da ev aidatları yüzde 20 oranında arttı. Markalı projelerle yapılan evlerde, 100 metrekarelik ortalama bir daire için aidat bedeli 600’e kadar yaklaşıyor. İstanbul’da aynı büyüklükte ancak daha merkezi bölgelerde bulunan evlerin aidatları ise 1000 – 4500 arasında değişiyor.

Yüzde 20 artış

Özellikle markalı konut projeleri sosyal tesisli ve güvenlikli şekilde dizayn ediliyor. Ancak böyle yerlerde oturmak ise epey masraflı olabiliyor.
2019 yılındaki aidat fiyatlarına kıyasla 2020 yılında yüzde 27’ye varan artış yaşandı.
Tekil binalarda bu artış oranı yüzde 10 – 15 oranına yükseldi.
2021 yılının ilk ayları için ise genel olarak ortalama yüzde 20 oranında bir artış yaşandı. İlçe bazındaki artışlar ise yüzde 15 – 27 arasında değişiyor.

En yüksek aidat Beşiktaş’ta

En yüksek aidat Beşiktaş’ta
İstanbul’da özellikle markalı konut projelerinde 100 metrekarelik dairelerde ödenen ortalama aidat bedeli 500 – 600 lira arasında değişiyor.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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