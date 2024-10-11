AK Parti’den yeni vergi paketi! Kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı… A’dan Z’ye hepsine geliyor: MTV, ÖTV, katılım payı…

SON DAKİKA | Yeni vergi paketi geliyor! Kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı… A'dan Z'ye hepsine yeni vergi geliyor. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu yeni vergi düzenlemesine göre; 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı, sıfır araç satışına 3.000 TL, ikinci el araç satışların 1.500 TL tescil ücreti, gayrimenkul alım-satımında her iki taraftan 750'şer TL katılma payı geliyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | AK PARTİ'DEN YENİ VERGİ PAKETİ! HER ŞEYE EK ÖDEME...

1 Ekim itibarıyla açılan Meclis'e yeni kanun teklifleri de sunulmaya başlandı. AK Parti’nin verdiği yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonunun gelirlerini artırmak amacıyla yapılan düzenlemeler şöyle: