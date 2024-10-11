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AK Parti’den yeni vergi paketi! Kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı… A’dan Z’ye hepsine geliyor: MTV, ÖTV, katılım payı…

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 15:52
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SON DAKİKA HABERİ... 1 Ekim itibarıyla TBMM'nin açılmasıyla yeni kanun teklifleri sunulmaya başlandı. AK Parti'nin hazırladığı yeni vergi paketinin detayları belli oldu. TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı dahil A’dan Z’ye hepsine vergi geliyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Yeni vergi paketi geliyor! Kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı… A'dan Z'ye hepsine yeni vergi geliyor. Söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu yeni vergi düzenlemesine göre; 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı, sıfır araç satışına 3.000 TL, ikinci el araç satışların 1.500 TL tescil ücreti, gayrimenkul alım-satımında her iki taraftan 750'şer TL katılma payı geliyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | AK PARTİ'DEN YENİ VERGİ PAKETİ! HER ŞEYE EK ÖDEME...

1 Ekim itibarıyla açılan Meclis'e yeni kanun teklifleri de sunulmaya başlandı. AK Parti’nin verdiği yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonunun gelirlerini artırmak amacıyla yapılan düzenlemeler şöyle:

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Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden damga vergisi tutarı (yıllık gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisi tutarının yarısı) kadar,

TAPU İŞLEMLERİNDE SATICI VE ALICIYA EKSTRA ÖDEME

TAPU İŞLEMLERİNDE SATICI VE ALICIYA EKSTRA ÖDEME

Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

KREDİ KARTI BAŞINA 750 TL KATILMA PAYI

KREDİ KARTI BAŞINA 750 TL KATILMA PAYI

Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınacak.

Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar,

ARAÇ ALIM-SATIŞINA EKSTRA ÖDEME

ARAÇ ALIM-SATIŞINA EKSTRA ÖDEME

Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı savunma sanayi tbmm
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