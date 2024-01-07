AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu? Mansur Yavaş'a yerel seçimde rakip olacak iddiası... Gece 3'teki paylaşımı dikkat çekti (Turgut Altınok kimdir ve aslen nereli?)

AK Parti'de İstanbul adayından sonra da Ankara adayı belli oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul adayının kim olacağı uzun süredir merak edilirken, AK Parti'de beklenen süreç sonunda tamamlandı. İstanbul'da Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un adaylığı kesinleşirken; Ankara'da da aday olacak ismin netleştiği belirtildi. İddialara göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok oldu.
Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru yaklaşırken, AK Parti'de aday belirleme sürecinde artık sona gelindi. "AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?" sorusunun yanıtları belli oldu. Gözler bugün Haliç Kongre Merkezi'nde olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler için bugün 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak.
Kritik açıklamaya saatler kala AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kulislere sızdı. İstanbul'da Murat Kurum'un adaylığı kesinleirken, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u seçtiği öğrenildi.
Söz konusu adaylık kararının da Altınok'a tebliğ edilidği iddia edildi. Karar kesinleşirse Altınok, yerel seçimlerde CHP'nin adayı olan Mansur Yavaş'a rakip olacak.
Altınok'un gece 03.00'teki paylaşımı ise dikkat çekti.
Altınok, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Değerli dostlar, saatler 03.00. Cumartesi günü de çalışmaya devam ettik. Sokaklarda ve pazarlarda çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, toplumun her kesimiyle buluşmaya devam ettik. Şehidimizin adını verdiğimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu Parkı’nın açılışını yaptık. Eserler ve hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Bizim adımız, işimiz gönül, halk, eser ve hizmet belediyeciliği. Keçiören Belediyesi olarak tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız, Cumhuriyetimizin 100. yılında Başkent’e kazandırılan en muhteşem eser, 197 metre yüksekliğindeki Atatürk Cumhuriyet Kulemizin inşaatı son hızıyla devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda ülkemizin, Başkent’imizin ve Keçiören’imizin hizmetine açacağız. Hayırlı geceler, hayırlı günler."
Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.