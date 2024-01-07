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  4. AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu? Mansur Yavaş'a yerel seçimde rakip olacak iddiası... Gece 3'teki paylaşımı dikkat çekti (Turgut Altınok kimdir ve aslen nereli?)

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu? Mansur Yavaş'a yerel seçimde rakip olacak iddiası... Gece 3'teki paylaşımı dikkat çekti (Turgut Altınok kimdir ve aslen nereli?)

07.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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AK Parti'de yerel seçim mesaisi hız kazandı, İstanbul'un ardından Ankara adayının da belli olduğu iddia edildi. Gelen son kulis bilgilerine göre "AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok" oldu. Söz konusu adaylık kararının kısa süre önce Altınok'a tebliğ edildiği belirtilirken, Altınok'un Mansur Yavaş'ın rakibi olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Altınok'un gece 3'teki paylaşımıysa dikkat çekti. Peki AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok kimdir ve aslen nereli?

AK Parti'de İstanbul adayından sonra da Ankara adayı belli oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul adayının kim olacağı uzun süredir merak edilirken, AK Parti'de beklenen süreç sonunda tamamlandı. İstanbul'da Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un adaylığı kesinleşirken; Ankara'da da aday olacak ismin netleştiği belirtildi. İddialara göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok oldu.


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AK PARTİ ANKARA ADAYI KİM?

AK PARTİ ANKARA ADAYI KİM?

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru yaklaşırken, AK Parti'de aday belirleme sürecinde artık sona gelindi. "AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?" sorusunun yanıtları belli oldu. Gözler bugün Haliç Kongre Merkezi'nde olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler için bugün 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak.

AK PARTİ ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK OLDU

AK PARTİ ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK OLDU

Kritik açıklamaya saatler kala AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kulislere sızdı. İstanbul'da Murat Kurum'un adaylığı kesinleirken, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u seçtiği öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'A RAKİP OLACAK

MANSUR YAVAŞ'A RAKİP OLACAK

Söz konusu adaylık kararının da Altınok'a tebliğ edilidği iddia edildi. Karar kesinleşirse Altınok, yerel seçimlerde CHP'nin adayı olan Mansur Yavaş'a rakip olacak.

GECE 3'TEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

GECE 3'TEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Altınok'un gece 03.00'teki paylaşımı ise dikkat çekti.

Altınok, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli dostlar, saatler 03.00. Cumartesi günü de çalışmaya devam ettik. Sokaklarda ve pazarlarda çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, toplumun her kesimiyle buluşmaya devam ettik. Şehidimizin adını verdiğimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu Parkı’nın açılışını yaptık. Eserler ve hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Bizim adımız, işimiz gönül, halk, eser ve hizmet belediyeciliği. Keçiören Belediyesi olarak tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız, Cumhuriyetimizin 100. yılında Başkent’e kazandırılan en muhteşem eser, 197 metre yüksekliğindeki Atatürk Cumhuriyet Kulemizin inşaatı son hızıyla devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda ülkemizin, Başkent’imizin ve Keçiören’imizin hizmetine açacağız. Hayırlı geceler, hayırlı günler."


TURGUT ALTINOK KİMDİR? ASLEN NERELİ?

TURGUT ALTINOK KİMDİR? ASLEN NERELİ?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara ak parti turgut altinok
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