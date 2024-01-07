AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu? Mansur Yavaş'a yerel seçimde rakip olacak iddiası... Gece 3'teki paylaşımı dikkat çekti (Turgut Altınok kimdir ve aslen nereli?)

GECE 3'TEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Altınok'un gece 03.00'teki paylaşımı ise dikkat çekti.

Altınok, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli dostlar, saatler 03.00. Cumartesi günü de çalışmaya devam ettik. Sokaklarda ve pazarlarda çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, toplumun her kesimiyle buluşmaya devam ettik. Şehidimizin adını verdiğimiz Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu Parkı’nın açılışını yaptık. Eserler ve hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Bizim adımız, işimiz gönül, halk, eser ve hizmet belediyeciliği. Keçiören Belediyesi olarak tamamen kendi imkanlarımızla yaptığımız, Cumhuriyetimizin 100. yılında Başkent’e kazandırılan en muhteşem eser, 197 metre yüksekliğindeki Atatürk Cumhuriyet Kulemizin inşaatı son hızıyla devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda ülkemizin, Başkent’imizin ve Keçiören’imizin hizmetine açacağız. Hayırlı geceler, hayırlı günler."



