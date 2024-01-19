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  4. AK Partililerin söz düellosunda Altaylı tarafını seçti! 'Cami' ve 'alkol' örneği dikkatleri çekti: O adı içine sindirememiş

AK Partililerin söz düellosunda Altaylı tarafını seçti! 'Cami' ve 'alkol' örneği dikkatleri çekti: O adı içine sindirememiş

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin 31 Mart'ta yarışacak adaylarının çoğunluğu netleşti. Muğla adayı ise eski CHP'li Aydın Ayaydın oldu. Seçim çalışmalarını yürüten Ayaydın'ın 'yaşam tarzına müdahale etmem' sözleri eski AK Partili vekil Mehmet Metiner'in tepkisini çekti. Bu tartışmaya daha sonra gazeteci Fatih Altaylı da müdahil oldu.

Siyasi arena bu kez AK Partili iki ismin söz düellosuna tanıklık etti. AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın seçim çalışmalarına 'yaşam tarzına müdahale etmem' sözüyle başladı. Bu söz eski AK Partili vekil Mehmet Metiner'in tepkisini çekti. Metiner AK Parti'nin yaşam tarzına zaten müdahale etmediğini savunarak "Sen AK Parti'den daha mı büyüksün' dedi. Dikkat çeken tartışmaya son müdahil olan kişi ise gazeteci Fatih Altaylı oldu.

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"İLGİNÇ BİR TARTIŞMA"

Altaylı'nın konuşmasından öne çıkan kısım şu şekilde;

YAŞAM TARZI TARTIŞMALARI

YAŞAM TARZI TARTIŞMALARI

İlginç bir tartışma gördüm. Onu izleyecilerle paylaşmak istiyorum. AK Parti'nin Muğla Adayı Aydın Ayaydın... Eski ANAP,DYP, CHP ve şimdi AK Partili. İlerde yeni bir parti de kurulsa ona da geçer Aydın Bey. Ayaydın geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiş. "Muğlalılar tedirgin olmasınlar onların hayat tarzının garantisi benim. Benim olduğum yerde kimse kimsenin hayat tarzına müdahale etmez. Ben zaten Muğla'da yaşayan ortalama bir insanın hayat tarzını temsil ediyorum." demiş.

"GARİBİME GİTTİ"

"GARİBİME GİTTİ"

Bir AK Partili Bodrum, Marmaris gibi turistik yörelerde aday oluyorsa söyleyebileceği hatta söylemesi gereken bir cümle. Ayaydın bunu söyleyine Mehmet Metiner diye bir vatandaş var. O da eski HDP'li. Daha doğrusu eski Kürt partili sonra AK Partili birisidir. O da demişki, "Sen ne demek istiyorsun. AK Parti insan hayatına müdahale mi ediyor da sen kendini garanti olarak görüyorsun. Sen AK Parti'den daha mı büyüksün? diye. Garibime gitti.

Yaşam tarzına müdahale illa 'dan' diye olmaz. Müdahala vardır, müdahale vardır. Alkole yapılan standartın ötesindeki bir vergi artışı yaşam tarzına müdahale amacıdır. Belli mevkideki lokanta, restoranlara alkol ruhsatı vermeme yaşam tarzına müdahale amaçlıdır.

ASMALIMESCİT ÖRNEĞİ

ASMALIMESCİT ÖRNEĞİ

Şimdi Mehmet Metiner'e sormak isterim. Bir dönem İstanbul'un gençlerinin en fazla gidip eğlendiği Asmalımescit'teki kapı önündeki sandalyelerinin kaldırılmasını istemek, alkol ruhsatlarını iptal etmek yaşam tarzına müdahale midir, değil midir? Baktığın zaman 'kardeşim sokakta içki mi içilir? Sokağa masa mı konulurmuş? Kılıfına uydurursun. Sonuçta müdahaledir.

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Anahtar Kelimeler:
alkol Fatih Altaylı cami ak parti
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