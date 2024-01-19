AK Partililerin söz düellosunda Altaylı tarafını seçti! 'Cami' ve 'alkol' örneği dikkatleri çekti: O adı içine sindirememiş

"GARİBİME GİTTİ"

Bir AK Partili Bodrum, Marmaris gibi turistik yörelerde aday oluyorsa söyleyebileceği hatta söylemesi gereken bir cümle. Ayaydın bunu söyleyine Mehmet Metiner diye bir vatandaş var. O da eski HDP'li. Daha doğrusu eski Kürt partili sonra AK Partili birisidir. O da demişki, "Sen ne demek istiyorsun. AK Parti insan hayatına müdahale mi ediyor da sen kendini garanti olarak görüyorsun. Sen AK Parti'den daha mı büyüksün? diye. Garibime gitti.