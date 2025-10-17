FİNANS

Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları

Benzin, motorin, otogaz... Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Son olarak ise akaryakıta yeni bir indirimin geleceği öğrenildi. Peki, motorin, benzin ve otogaz 17 Ekim 2025 tarihinde ne kadar? Akaryakıta indirim ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik riskler akaryakıt fiyatlarının etkilenmesine neden oluyor. Benzin, motorin, otogaz için zam ve indirim haberleri gelirken son olarak ise indirim haberi geldi.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK!

Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları G1

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor. Motorin ve otogaz için ise indirim veya zam bilgisi bulunmuyor.

Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları G2

Peki, 17 Ekim Cuma 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları G3
  • Benzin: 52.18 TL
  • Motorin: 53.27 TL
  • LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları G4
  • Benzin: 52.00 TL
  • Motorin: 53.13 TL
  • LPG: 27.08 TL

İZMİR

Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları G5
  • Benzin: 53.35 TL
  • Motorin: 54.61 TL
  • LPG: 27.53 TL
