Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik riskler akaryakıt fiyatlarının etkilenmesine neden oluyor. Benzin, motorin, otogaz için zam ve indirim haberleri gelirken son olarak ise indirim haberi geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor. Motorin ve otogaz için ise indirim veya zam bilgisi bulunmuyor.
Peki, 17 Ekim Cuma 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt tabelası...
