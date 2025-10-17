Akaryakıt tabelası değişiyor: İndirim bekleyenler o tarihe dikkat! 17 Ekim 2025 güncel motorin, benzin, otogaz fiyatları

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik riskler akaryakıt fiyatlarının etkilenmesine neden oluyor. Benzin, motorin, otogaz için zam ve indirim haberleri gelirken son olarak ise indirim haberi geldi.