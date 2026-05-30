Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Mayıs Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Mayıs 2026 Günlük Altın Fiyatları Analizi

30 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalarda ve yerel pazarda yakından takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.538,95 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, küresel ekonomik gelişmelerin etkilerini yansıtıyor. Talep ve arz dengesi de altın üzerindeki etkiyi artırıyor.

Türkiye'deki gram altın fiyatları da dikkat çeken seviyelerde. Gram altın alış fiyatı 6.686,84 TL, satış fiyatı ise 6.687,67 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekici. Çeyrek altın alış fiyatı 10.698,95 TL, satış fiyatı ise 10.934,34 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, Türkiye'de geleneksel bir yatırım aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlar da değişkenlik gösteriyor.

Yarım altın fiyatları alışta 21.331,03 TL, satışta ise 21.868,68 TL seviyesinde gerçekleşti. Yarım altın, özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Cumhuriyet altını, güvenli liman arayışı içinde olan yatırımcıların ilgisini çekiyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın, 108.166 TL alış, 111.038 TL satış ile işlem görüyor. Ata altın fiyatları ise alışta 44.535 TL, satışta 45.525 TL olarak kaydedilmiştir.

Son olarak, 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.649,06 TL alış, 4.925,90 TL satış; 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.677,56 TL alış, 5.445 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.073,98 TL, satışta 6.448,62 TL olarak belirlenmiştir.

30 Mayıs 2026'da altın fiyatları, yatırımcılar için yakından takip edilmesi gereken seviyeleri barındırıyor. Piyasa geri dönüşlerini ve dünya genelindeki ekonomik gelişmeleri takip etmekte fayda var. Yatırımcıların sürecin ilerleyişini dikkatle analiz etmeleri önem taşıyor.