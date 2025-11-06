Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

MOTORİN TABELASI DEĞİŞİYOR!

Buna göre, motorin, benzin ve otogaz için fiyat araştırmaları sürüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam gelecek.