Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz için araç sahipleri araştırmalara başladı. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler nedeniyle araç sahipleri akaryakıt tabelasındaki son fiyatları merak ediyor.
Geçtiğimiz hafta motorine 3 TL'lik zam gelmiş ardından benzine 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Son yapılan zamların ardından yeni bir zammın kapısı aralandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları son dakika olarak takip ediliyor.
Buna göre, motorin, benzin ve otogaz için fiyat araştırmaları sürüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam gelecek.
Peki 6 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogazın akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in akaryakıt tabelasında son durum...
Benzin litre fiyatı: 53.64 TL
Motorin litre fiyatı: 55.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Benzin litre fiyatı: 53.47 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
