Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son gelişme! Motorin, benzin ve otogaz fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki fiyat dalgalanmalarından akaryakıt tabelası da etkileniyor. 6 Kasım 2025 tarihinde ise motorin, benzin ve otogazın pompadaki fiyatı araştırılıyor. Son olarak ise yeni zammın beklenildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıta zam geliyor! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz için araç sahipleri araştırmalara başladı. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler nedeniyle araç sahipleri akaryakıt tabelasındaki son fiyatları merak ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.61
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G1

Geçtiğimiz hafta motorine 3 TL'lik zam gelmiş ardından benzine 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Son yapılan zamların ardından yeni bir zammın kapısı aralandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları son dakika olarak takip ediliyor.

MOTORİN TABELASI DEĞİŞİYOR!

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G2

Buna göre, motorin, benzin ve otogaz için fiyat araştırmaları sürüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam gelecek.

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G3

Peki 6 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogazın akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in akaryakıt tabelasında son durum...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G4

Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek (6 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G5

Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

