Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü, gece yarısı pompaya yansıdı (7 Kasım 2025 motorin, benzin,LPG)

Akaryakıta zam geldi... Dolar kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt tabelasına yansıyor. Araç sahipleri ise fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Son olarak motorine bu gece yarısı itibarıyla zam geldi.
Geçtiğimiz hafta motorine 3 TL'lik zam gelmiş ardından benzine 1 TL 14 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek zam ise yeniden geldi. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelası değişti.
Buna göre, motorine 2 TL 7 kuruş zam yapıldı. Böylece, motorin fiyatları bazı şehirlerde 60 TL'ye dayandı.
Bazı akaryakıt istasyonlarında ise motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. 60 TL'yi geçen şehirler ise şu şekilde:
Bingöl: 60.02 TL
Bitlis: 60.12 TL
Elazığ: 60.10 TL
Hakkari: 60.12 TL
Mardin: 60 TL
Muş: 60.03 TL
Siirt: 60.03 TL
Şırnak: 60.08 TL
Tunceli: 60 TL
Van: 60.04 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum