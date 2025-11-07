Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü, gece yarısı pompaya yansıdı (7 Kasım 2025 motorin, benzin,LPG)

Akaryakıta zam geldi... Dolar kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt tabelasına yansıyor. Araç sahipleri ise fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Son olarak motorine bu gece yarısı itibarıyla zam geldi.