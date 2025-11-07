FİNANS

Akaryakıta zam geldi! Tabelada 60 TL göründü, gece yarısı pompaya yansıdı (7 Kasım 2025 motorin, benzin,LPG)

Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları indirim veya zam ile değişiyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zammın ardından motorin fiyatları yeniden değişti. Peki 7 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Akaryakıta zam geldi... Dolar kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt tabelasına yansıyor. Araç sahipleri ise fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Son olarak motorine bu gece yarısı itibarıyla zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.54
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57

Geçtiğimiz hafta motorine 3 TL'lik zam gelmiş ardından benzine 1 TL 14 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek zam ise yeniden geldi. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelası değişti.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Buna göre, motorine 2 TL 7 kuruş zam yapıldı. Böylece, motorin fiyatları bazı şehirlerde 60 TL'ye dayandı.

MOTORİN 10 ŞEHİRDE 60 TL'Yİ GEÇTİ

Bazı akaryakıt istasyonlarında ise motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. 60 TL'yi geçen şehirler ise şu şekilde:

Bingöl: 60.02 TL

Bitlis: 60.12 TL

Elazığ: 60.10 TL

Hakkari: 60.12 TL

Mardin: 60 TL

Muş: 60.03 TL

Siirt: 60.03 TL

Şırnak: 60.08 TL

Tunceli: 60 TL

Van: 60.04 TL

