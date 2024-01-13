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'Al-sat' yaptığı videolarla adını duyuran fenomene 700 bin liralık kötü haber: Allah yardım eder inşallah

13.01.2024 09:38 | Son Güncelleme:
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Otomobilin karaborsaya düştüğü dönemde sosyal medyada çektiği al-sat videolarıyla ünlenen “6ilerimetehan” lakaplı Metehan Meşe’ye geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan 300 bin lira ceza kesilmişti. Meşe’ye bir kötü haber de Vergi Dairesi’nden geldi. Vergi Dairesi’nin 700 bin lira vergi cezası kestiği Metehan Meşe, “Al-sat yapmaya devam edeceğim” dedi.

Sosyal medyada “6ilerimetehan” lakabıyla çektiği al-sat videoları ile ünlenen Metehan Meşe’nin geçtiğimiz aylarda yetki belgesi olmadan satış yaptığı tespit edilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan para cezası kesilen Meşe 300 bin lira ödemişti. Yaptığı satışlarda vergilerini ödemeyen Meşe’ye bir kötü haber de Vergi Dairesi’nden geldi.

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48 ARACIN VERGİSİNİ ÖDEMEMİŞ

2022-2023 yılları arası al-sat yaptığı 48 aracın vergisini ödemeyen Meşe’ye 700 bin lira ceza daha kesildi. Toplam 1 milyon lirayı bulan para cezası sonrası açıklama yapan Meşe ise “Al-sat yapmaya devam edeceğim. Sonuçta buradan rızkımızı geçimimizi sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLAM CEZA 1 MİLYONU BULDU

TOPLAM CEZA 1 MİLYONU BULDU

Yetki belgesi bulunmadan alım satım yapan Metehan Meşe’ye Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan 300 lira ceza kesilmişti. Alım satımlarda ödenmeyen vergi borcu nedeniyle 700 bin lira daha ceza kesilen Meşe’nin toplam cezası 1 milyon lirayı buldu. Kendisine verilen ceza konusunda haklı olmadığını iddia eden Meşe, “Araba al-sat yaparken yetki belgem olmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından en üst sınırdan 300 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de Vergi Dairesi’nden vergi cezası ile karşılaştık. Uzlaştırma ile beraber 700 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ile beraber toplam ceza 1 milyon lira.

"KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

"KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

Biz ticaret yapıyoruz. Kötü bir şey yapmadık ticaret yaptık. Araba alıp sattık. Araba alım satım yaparken aradaki kârımızın vergisini ödeyemedik. Ödemedik. O sebepten dolayı Vergi Dairesi bizi incelemeye aldı ve uzlaştırma ile 700 bin lira ceza ekledi. Nasıl olacak bilmiyorum, ödeyeceğiz bir şekilde. Allah yardım eder inşallah. Tabi ki burada haklı değilim netice olarak vergisini ödemedim. O konuda bir şey diyemem” dedi.

"ARAÇ PİYASASINI DÜŞÜRMENİN BEDELİ..."

"ARAÇ PİYASASINI DÜŞÜRMENİN BEDELİ..."

Kendisine kesilen cezaların ardından araç piyasasının düştüğünü söyleyen Meşe, “Bana 2 ay verin araç piyasasını düşüreyim demiştim. Araç piyasasını düşürmenin bedeli bana 1 milyon liraya patlamış oldu. Galerici açmak yetki belgesi alma işlemleri biraz daha kolaylaştırılsa insanlar için daha kolay olur. Ama şunu unutmayalım. Vekalet ile aldığım için de ceza yedim. Babamın üstüne sattığım arabadan da ceza yedim. Babama ceza gidecekti ticarî amaçlı ben sattığımı söyledim, ceza bana gelmiş oldu” şeklinde konuştu.

"BELGE ALMAK ÇOK ZOR"

"BELGE ALMAK ÇOK ZOR"

Meşe sözlerini şöyle sürdürdü: "Galerici olmak isteyenler için galerici belgesi almak çok zor. Yetki belgesi ve yeterlilik belgesi almak zor olduğu için insanlar böyle yollara başvuruyor. Bu biraz daha kolaylaştırılsa daha mantıklı olabilir. Vekalet ile sattığım araçlar için ceza yedim. 700 bin liranın içinde eşimin, babamın, kayınbiraderimin ve vekalet ile sattığım hepsi dahil.

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