'Al-sat' yaptığı videolarla adını duyuran fenomene 700 bin liralık kötü haber: Allah yardım eder inşallah

TOPLAM CEZA 1 MİLYONU BULDU

Yetki belgesi bulunmadan alım satım yapan Metehan Meşe’ye Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan 300 lira ceza kesilmişti. Alım satımlarda ödenmeyen vergi borcu nedeniyle 700 bin lira daha ceza kesilen Meşe’nin toplam cezası 1 milyon lirayı buldu. Kendisine verilen ceza konusunda haklı olmadığını iddia eden Meşe, “Araba al-sat yaparken yetki belgem olmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından en üst sınırdan 300 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de Vergi Dairesi’nden vergi cezası ile karşılaştık. Uzlaştırma ile beraber 700 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ile beraber toplam ceza 1 milyon lira.