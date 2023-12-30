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Alışverişte IBAN'la para gönderenler dikkat! Uzmanlar 'kara para aklama' ve 'soruşturma' için uyardı 'O bölümü mutlaka doldurun'

30.12.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Kredi kartıyla alışverişte esnaftan alınan komisyon ciddi oranda artınca, bir anda hemen hemen her yerde, alışveriş sonrası IBAN'la ödeme yapma yöntemi uygulanmaya başladı. Restorandan markete, kuaförden berbere kadar pek çok yerde uygulanan bu yöntemle ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Çünkü bu yöntemin kara para aklamada da kullanıldığı ve vatandaşın bir anda kendini kara para aklama olayının içinde, hatta bir soruşturmanın içinde bulabileceği belirtiliyor.

Son dönemde nakit taşımadıklarında, kredi kartı kullanmak istemediklerinde ya da satıcı kredi kartından verdiği ürün ya da hizmetin ücretini çekmek istemediğinde hemen hemen herkes IBAN numarasına para göndererek işlem yapmaya başladı. Son zamanlarda sıkça karşılaşılan bu yöntem; vatandaşın yalnızca hesaplar arası para gönderdiğini zannettiği zamanlarda başına dert açabilir. Uzmanlar; vatandaşın kendini bir anda kara para trafiğinin ortasında bulabileceğini söyledi.


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IBAN'LA PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT

ATV Haber'de yer alan habere göre; muhabirin mikrofon uzatıp "Kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yaptınız mı? Neydi en son işlem" sorusunu yönelttiği bir vatandaş, "Yaptım. Restoranda yemek yedim, onu IBAN'a attım" yanıtını verdi.

"GÜVENLİ BİR YÖNTEM DEĞİL"

"GÜVENLİ BİR YÖNTEM DEĞİL"

Avukat Hüseyin Sami Çaprak ise "IBAN'la para göndermek hiç güvenli bir yöntem değil." dedi.

Restoranda, manavda, berberde, takside ve hatta pazarda, küçük esnafa son dönemde kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yapılıyor. Ama masum gibi görünen bu alışverişin vatandaşın başına büyük işler açabileceği, hatta vatandaşın kendini bir anda kara para aklama olayının tam da ortasında bulabileceği belirtiliyor.

Muhabirin "IBAN'la para göndermenin tehlikesi de var" dediği bir vatandaş ise "Göndermemeye çalışıyoruz ama elimizden geldiği kadar ama bazen tabii ki oluyor." şeklinde konuştu.

KOMİSYONLAR ARTINCA BAŞLADI

KOMİSYONLAR ARTINCA BAŞLADI

Kredi kartı esnaftan çok ciddi komisyon alınca son dönemde küçük esnaf özellikle kredi kartı yerine IBAN'la ödeme almaya başladı. Market, kuaför, pastane bunlardan sadece birkaçı. Ancak IBAN'la para ödeme kara para aklama yöntemlerinden biri olduğu için IBAN'a para gönderirken çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşın kendini bir soruşturmanın içerisinde bulabileceği aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kara para IBAN ödeme
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