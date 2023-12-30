Alışverişte IBAN'la para gönderenler dikkat! Uzmanlar 'kara para aklama' ve 'soruşturma' için uyardı 'O bölümü mutlaka doldurun'

Restoranda, manavda, berberde, takside ve hatta pazarda, küçük esnafa son dönemde kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yapılıyor. Ama masum gibi görünen bu alışverişin vatandaşın başına büyük işler açabileceği, hatta vatandaşın kendini bir anda kara para aklama olayının tam da ortasında bulabileceği belirtiliyor.