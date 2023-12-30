Alışverişte IBAN'la para gönderenler dikkat! Uzmanlar 'kara para aklama' ve 'soruşturma' için uyardı 'O bölümü mutlaka doldurun'

Son dönemde nakit taşımadıklarında, kredi kartı kullanmak istemediklerinde ya da satıcı kredi kartından verdiği ürün ya da hizmetin ücretini çekmek istemediğinde hemen hemen herkes IBAN numarasına para göndererek işlem yapmaya başladı. Son zamanlarda sıkça karşılaşılan bu yöntem; vatandaşın yalnızca hesaplar arası para gönderdiğini zannettiği zamanlarda başına dert açabilir. Uzmanlar; vatandaşın kendini bir anda kara para trafiğinin ortasında bulabileceğini söyledi.
ATV Haber'de yer alan habere göre; muhabirin mikrofon uzatıp "Kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yaptınız mı? Neydi en son işlem" sorusunu yönelttiği bir vatandaş, "Yaptım. Restoranda yemek yedim, onu IBAN'a attım" yanıtını verdi.
Avukat Hüseyin Sami Çaprak ise "IBAN'la para göndermek hiç güvenli bir yöntem değil." dedi.
Restoranda, manavda, berberde, takside ve hatta pazarda, küçük esnafa son dönemde kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yapılıyor. Ama masum gibi görünen bu alışverişin vatandaşın başına büyük işler açabileceği, hatta vatandaşın kendini bir anda kara para aklama olayının tam da ortasında bulabileceği belirtiliyor.
Muhabirin "IBAN'la para göndermenin tehlikesi de var" dediği bir vatandaş ise "Göndermemeye çalışıyoruz ama elimizden geldiği kadar ama bazen tabii ki oluyor." şeklinde konuştu.
Kredi kartı esnaftan çok ciddi komisyon alınca son dönemde küçük esnaf özellikle kredi kartı yerine IBAN'la ödeme almaya başladı. Market, kuaför, pastane bunlardan sadece birkaçı. Ancak IBAN'la para ödeme kara para aklama yöntemlerinden biri olduğu için IBAN'a para gönderirken çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşın kendini bir soruşturmanın içerisinde bulabileceği aktarılıyor.