Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? Lejyoner taburları gündemde: Yılda 40 bin Euro maaş, rütbe yükseldikçe daha da artacak!

"POLİS OLUYORSA, ASKER DE OLUR"

Bu tartışmalar sürerken, bir çok güvenlik uzmanı, ülkedeki yabancı kökenlilerin hem memur olabildiğini hem de zaten polis ve diğer güvenlik birimlerinde görev aldığını belirterek, askerlik için de uygun olabileceğini belirtiyor.

Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung da plana destek verenlerden. Jung, "Eğer yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan, vatandaşlığı almış gençler olursa, bunu kesinlikle değerlendirebiliriz“ açıklaması yaptı. Ülkede bu tarife uyan tek grup ise Türkler.

