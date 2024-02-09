Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? Lejyoner taburları gündemde: Yılda 40 bin Euro maaş, rütbe yükseldikçe daha da artacak!

Zorunlu askerliğin kaldırıldığı Almanya'da işler hesaplandığı gibi gitmiyor. Askere gitmek için gönüllü olarak yapılan başvuruların yetersiz kalmasıyla ülkede asker açığı oluşmaya başladı. Alman Ordusu söz konusu açığı bir an önce kapatmak için harekete geçerken, ülkede çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Buna göre ülkede doğup büyümüş yabancılar paralı asker olarak orduya katılacak. Söz konusu paralı askerler için en büyük hedef ise Türkler.
Sözcü'de yer alan habere göre; ülkede doğmuş- büyümüş, Alman vatandaşlığını almaş Türk kökenlilerin askere alınması planlanırken, paralı askerlerden oluşan 'Lejyoner taburları' kurulacak.
Askere alınan bir Türk'ün ne kadar maaş alacağı bile şimdiden belli. Söz konusu plana göre orduya katılan Türk kökenli bir Alman vatandaşı, yılda yaklaşık 40 bin Euro maaş alabilecek. Rütbe yükseldikçe maaş artacak.
Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa’da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız“ dedi. Fransa, Belçika ve Danimarka, paralı asker (lejyoner) sistemini yıllardır uyguluyor. Almanya’nın muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini belirten Pistorius, şu andaki asker açığının 20 bin olduğunu vurguladı.
Ülkeye uyum sağlamış yabancıların ve hatta gerekirse, Bundeswehr’e (Alman Ordusu) hizmet etmeye hazır paralı askerlere görev verilebileceği belirtilirken, en başta bunların Almanya’ya alışmış ve sadakatının dikkate alınacağı vurgulanıyor. AB üyesi diğer ülkelerdeki yabancılardan da "lejyoner- paralı asker“ alınması da teklifler arasında.
Bu tartışmalar sürerken, bir çok güvenlik uzmanı, ülkedeki yabancı kökenlilerin hem memur olabildiğini hem de zaten polis ve diğer güvenlik birimlerinde görev aldığını belirterek, askerlik için de uygun olabileceğini belirtiyor.
Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung da plana destek verenlerden. Jung, "Eğer yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan, vatandaşlığı almış gençler olursa, bunu kesinlikle değerlendirebiliriz“ açıklaması yaptı. Ülkede bu tarife uyan tek grup ise Türkler.