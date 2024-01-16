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  4. Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş, "Tekrar fırsat vermeyecek" dedi, merak edilen o tarihi açıkladı

Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş, "Tekrar fırsat vermeyecek" dedi, merak edilen o tarihi açıkladı

16.01.2024 09:52 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altında hareketlilik devam ederken yatırımcılar, "Gram altın ne kadar olacak? Altın alınır mı satılır mı?" sorularına yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına alım fırsatı veren tarihi açıkladı. Yatırımcılara Davos Zirvesi'ni takip etmelerini önerdi.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından ons altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcıları altında alım mı satım mı yapılması gerektiğini sorgularken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş alım yapılabilecek zamana dikkati çekti.

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"Stresli bir haftaya hazır ol!" başlığıyla Youtube hesabından yaptığı yayında Memiş şu değerlendirmeleri yaptı: 

"Ons altın 2051 dolar seviyesinde bugün gün içerisinde 2045 - 2058 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi."

"Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta 2038 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim."

"Tekrar hızlıca bir dönüş olacak. Yukarıda 2070 direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta için ons altın tarafında takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar aralığı. "

"Yılın ilk çeyreği ile alakalı 2150 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm hala devam etmekte. Özellikle ons altın tarafında yükseliş trendi fırsat vermeden bu yükselişlerini devam ettireceğini söyleyebilirim."

"Gram altın / TL fiyatı serbest fiyatlarda 2050-2060 lira aralığında. Serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar burada ons altın gerilemesiyle gram altında da 15 liralık bir gerileme gördük. Gram altın / TL tarafında 2040- 2070 lira aralığını bu hafta için tekrar takip ediyor olacağım. Bu haftaki gerileme yeniden fırsat sunuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Tarih Altın İslam Memiş yatırım alım fırsat
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