Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş, "Tekrar fırsat vermeyecek" dedi, merak edilen o tarihi açıkladı

"Gram altın / TL fiyatı serbest fiyatlarda 2050-2060 lira aralığında. Serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar burada ons altın gerilemesiyle gram altında da 15 liralık bir gerileme gördük. Gram altın / TL tarafında 2040- 2070 lira aralığını bu hafta için tekrar takip ediyor olacağım. Bu haftaki gerileme yeniden fırsat sunuyor."